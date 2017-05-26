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MİT'in 15 Temmuz raporu Meclis'te
MİT'in "15 Temmuz Darbe Girişimi" raporu Meclis Komisyonu'na ulaştı.
26.05.2017 - 00:45
Haberler
İç Haber
Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, bugün
MİT
'in raporunu açıklayacak.
Ayrıntılar gelecek...
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