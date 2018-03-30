MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

Kosova'da 6 FETÖ'cünün gözaltına alınması üzerine Kosova Başbakanı İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı.

Reuters haber ajansı, Kosova Başbakanı'nın, Gülen yapılanmasına bağlı olduğu iddia edilen 6 FETÖ'cünün gözaltına alınması sonrasında İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldığını açıkladı.

BAŞBAKAN'DAN TEPKİ

Kosova Başbakanı daha önce de konuya ilişkin yaptığı açıklamada FETÖ'cülere yapılan operaysona ilişkin bir bilgilendirme almadığını, bu nedenle gerekli faaliyetleri başlatacağını belirtmişti.

Haradinac ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin takibat yapacağını gerekeni uygulayacağını belirtmişti.