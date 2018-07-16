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MİT'in Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'cünün değişimi

Darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ın değişimi dikkat çekti.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 23:57..
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MİT'in Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'cünün değişimi

Yaklaşık 4 gün önce iki farklı ülkeden getirdiği FETÖ mensuplarını Türk adaletine teslim eden MİT, benzer bir çalışmaya daha imza atmış, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ukrayna'ya kaçan, FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan da yakalanmıştı.

MİT'in Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'cünün değişimi

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU YAPIYORDU

Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan'ın, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi.

İZMİR'DE FARKLI İSİMLERDE PROPAGANDA YAPTI

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

MİT'in Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'cünün değişimi

"AT KUYRUĞU" SAÇINI KESMİŞ

Yusuf İnan'a ait olduğu öğrenilen eski fotoğrafta, Ukrayna'ya kaçmadan önce uzun saçlı ve daha kilolu olduğu görülüyor.

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