Mitoloji meraklıları için 10 kitap

Efsaneler, dilden dile dolaşan olağanüstü olaylar bütünü insanoğlunun her zaman dikkatini çekmiştir. Kelime anlamı olarak mitleri konu alan, doğuşlarını araştıran, anlamlarını inceleyen yorumlayan bilim olan mitolojinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.

Olympos Dağı'nın tepesinde, bulutların üzerine kurulmuş bir saray, içinde dünyaya hükmeden tanrılar… Aşağıda ise krallar, canavarlar ve sıradan insanlar…



Tanrılar tanrısı Zeus, aile ve sadakat tanrıçası Hera, deniz tanrısı Poseidon, bitki ve toprak tanrıçası Demeter, yeraltı dünyasının tanrısı Hades ve diğer güçlü tanrı ve tanrıçalar…

Roma ve eski Yunan medeniyetlerinin anlatan klasik çağ yazarlarının eserlerinden oluşan mitoloji listemizde öne çıkan kitapları seçtik.

ERGUN CANDAN - GÖK TANRI

Gök -Tanrı Dini'nden Şamanizm'e ve Şamanizm'den de Anadolu Müslümanlığı'na intikal eden bu büyük kültür birikimi, Ergun Candan'ın sade anlatımıyla hayat buluyor.

Yazar: Ergun candan

Yayınevi: Sınır Ötesi Yayınları

Baskı yılı: 2013

Dili: Türkçe

Syf: 192

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İdefix

PETER LE PAGE RENOUF - MISIR'IN ÖLÜLER KİTABI

Mitolojiye dair önemli bir kitap olan Mısır'ın Ölüler Kitabı, çok okunan eserlerden oldu.

Yazar: Peter le Page Renouf

Yayınevi: Onbir Yayınları

Çeviren: Erhan Altunay

Baskı yılı: 2015

Syf: 128

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İdefix

JOSEPH CAMPBELL- YARATICI MİTOLOJİ

Yaratıcı Mitoloji Avrupa’nın pagan destanlarıyla İslam-Hint kaynaklarını buluşturan Hıristiyanlık efsanelerinin yeni bir kalıba dökülüşünü araştırır.

Yazar: Joseph Campbell

Yayınevi: Islık Yayınları

Çeviren: Kudret Emiroğlu

Baskı yılı: 2017

Syf: 744

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D&R

EDITH HAMILTON - MİTOLOGYA

Grek ve Romen mitologyasını başından sonuna en iyi biçimde veren bir yapıtın başarılı bir araştırması.

Yazar: Edith Hamilton

Yayınevi: VarlıK Yayınları

Çeviren: Ülkü Tamer

Baskı yılı: 2016

Syf: 248

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D&R

NECATİ GÜLTEPE - TÜRK MİTOLOJİSİ

Türk Mitolojisi, Türk toplumunun mitolojiyle arasındaki mesafeyi kapatmak amacıyla Necati Gültepe tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür.

Yazar: Necati Gültepe

Yayınevi: Kapı Yayınları

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 610

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AZRA ERHAT - MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat'ın geniş bilgi ve kültürünün son ürünü, ustaca yazarlığının en yüksek aşamasıdır.

Yazar: Azra Erhat

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Baskı yılı: 2015

Dili: Türkçe

Syf: 335

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EMILIE KIP BAJER - ANTİK YUNAN VE ROMA HİKÂYELERİ

Emilie Kip Baker'in titiz çalışmaları sonucu hazırladığı, Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait pek çoğu iyi bilinen ama bir kısmı da az bilinen fakat sürekli atıfta bulunulan öykülerden oluşan bir derleme kitabıdır.

Yazar: Emilie Kip Baker

Yayınevi: Altınbilek Yayınları

Çeviren: Onur Aydın

Baskı yılı: 2016

Syf: 344

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D&R

TURHAN YÖRÜKAN - YUNAN MİTOLOJİSİNDE AŞK

Yunan Mitolojisinde Aşk, mitoloji kitapları arasında ilk beşte.

Yazar: Turhan Yörükan

Yayınevi: Ebabil Yayınları

Baskı yılı: 2006

Dili: Türkçe

Syf: 449

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D&R

NEIL PHILIP & PHILIP WILKINSON - MİTOLOJİ

Zamanı olmayan hikâyeler: Aşk, macera ve kahramanlık destanlarından yaratılış hikâyelerine kadar bütün önemli mitler etkili bir şekilde yeniden anlatılıp resimlenmiştir.

Yazarlar: Neil Philip, Philip Wilkinson

Yayınevi: İnkılap Kitabevi

Çeviren: Meltem Uzun

Baskı yılı: 2010

Syf: 352

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Kitap Yurdu

ANNA MILBOURNE- YUNAN MİTOLOJİSİ

Harika illüstrasyonlar ve geniş bir rehber eşliğinde keyifle okuyacağınız bu kitap, sizi Yunan mitolojisinin muhteşem dünyasıyla tanıştıracak.

Yazar: Anna Milbourne

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Ersin Uslu

Baskı yılı: 2016

Syf: 304

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]