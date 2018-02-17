Mitoloji meraklıları için 10 kitap

Efsaneler, dilden dile dolaşan olağanüstü olaylar bütünü insanoğlunun her zaman dikkatini çekmiştir. Kelime anlamı olarak mitleri konu alan, doğuşlarını araştıran, anlamlarını inceleyen yorumlayan bilim olan mitolojinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Olympos Dağı'nın tepesinde, bulutların üzerine kurulmuş bir saray, içinde dünyaya hükmeden tanrılar… Aşağıda ise krallar, canavarlar ve sıradan insanlar…
Tanrılar tanrısı Zeus, aile ve sadakat tanrıçası Hera, deniz tanrısı Poseidon, bitki ve toprak tanrıçası Demeter, yeraltı dünyasının tanrısı Hades ve diğer güçlü tanrı ve tanrıçalar…
Roma ve eski Yunan medeniyetlerinin anlatan klasik çağ yazarlarının eserlerinden oluşan mitoloji listemizde öne çıkan kitapları seçtik.
ERGUN CANDAN - GÖK TANRI
Gök -Tanrı Dini'nden Şamanizm'e ve Şamanizm'den de Anadolu Müslümanlığı'na intikal eden bu büyük kültür birikimi, Ergun Candan'ın sade anlatımıyla hayat buluyor.
Yazar: Ergun candan
Yayınevi: Sınır Ötesi Yayınları
Baskı yılı: 2013
Dili: Türkçe
Syf: 192
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
PETER LE PAGE RENOUF - MISIR'IN ÖLÜLER KİTABI
Mitolojiye dair önemli bir kitap olan Mısır'ın Ölüler Kitabı, çok okunan eserlerden oldu.
Yazar: Peter le Page Renouf
Yayınevi: Onbir Yayınları
Çeviren: Erhan Altunay
Baskı yılı: 2015
Syf: 128
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
JOSEPH CAMPBELL- YARATICI MİTOLOJİ
Yaratıcı Mitoloji Avrupa’nın pagan destanlarıyla İslam-Hint kaynaklarını buluşturan Hıristiyanlık efsanelerinin yeni bir kalıba dökülüşünü araştırır.
Yazar: Joseph Campbell
Yayınevi: Islık Yayınları
Çeviren: Kudret Emiroğlu
Baskı yılı: 2017
Syf: 744
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
EDITH HAMILTON - MİTOLOGYA
Grek ve Romen mitologyasını başından sonuna en iyi biçimde veren bir yapıtın başarılı bir araştırması.
Yazar: Edith Hamilton
Yayınevi: VarlıK Yayınları
Çeviren: Ülkü Tamer
Baskı yılı: 2016
Syf: 248
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
NECATİ GÜLTEPE - TÜRK MİTOLOJİSİ
Türk Mitolojisi, Türk toplumunun mitolojiyle arasındaki mesafeyi kapatmak amacıyla Necati Gültepe tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür.
Yazar: Necati Gültepe
Yayınevi: Kapı Yayınları
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 610
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
AZRA ERHAT - MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ
Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat'ın geniş bilgi ve kültürünün son ürünü, ustaca yazarlığının en yüksek aşamasıdır.
Yazar: Azra Erhat
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Baskı yılı: 2015
Dili: Türkçe
Syf: 335
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
EMILIE KIP BAJER - ANTİK YUNAN VE ROMA HİKÂYELERİ
Emilie Kip Baker'in titiz çalışmaları sonucu hazırladığı, Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait pek çoğu iyi bilinen ama bir kısmı da az bilinen fakat sürekli atıfta bulunulan öykülerden oluşan bir derleme kitabıdır.
Yazar: Emilie Kip Baker
Yayınevi: Altınbilek Yayınları
Çeviren: Onur Aydın
Baskı yılı: 2016
Syf: 344
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
TURHAN YÖRÜKAN - YUNAN MİTOLOJİSİNDE AŞK
Yunan Mitolojisinde Aşk, mitoloji kitapları arasında ilk beşte.
Yazar: Turhan Yörükan
Yayınevi: Ebabil Yayınları
Baskı yılı: 2006
Dili: Türkçe
Syf: 449
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
NEIL PHILIP & PHILIP WILKINSON - MİTOLOJİ
Zamanı olmayan hikâyeler: Aşk, macera ve kahramanlık destanlarından yaratılış hikâyelerine kadar bütün önemli mitler etkili bir şekilde yeniden anlatılıp resimlenmiştir.
Yazarlar: Neil Philip, Philip Wilkinson
Yayınevi: İnkılap Kitabevi
Çeviren: Meltem Uzun
Baskı yılı: 2010
Syf: 352
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
ANNA MILBOURNE- YUNAN MİTOLOJİSİ
Harika illüstrasyonlar ve geniş bir rehber eşliğinde keyifle okuyacağınız bu kitap, sizi Yunan mitolojisinin muhteşem dünyasıyla tanıştıracak.
Yazar: Anna Milbourne
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Ersin Uslu
Baskı yılı: 2016
Syf: 304
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]