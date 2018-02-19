Mitolojinin fantastik dünyası mitler ve efsaneler

Mitoloji öyküleri okumayı sever misiniz?

Yaşadığınız gerçek dünyadan sizleri alıp başka gezegenlerde, dünyalarda gezdirecek olan hikâyeler, edebiyat ve heyecanı bir arada yaşattırıyor.

Anonim olarak kaleme alına Mitler ve Efsaneler kitabı Maya Kitap etiketiyle yayımlandı. Mitoloji denilince aklımıza olağanüstü olaylar bütünü gelir. İnanılması güç ama önemli kahramanların başrolde olduğu fantastik bir dünya.

Prometheus ve Epimetheus adlı kardeşlerin Jüpiter’e karşı verdikleri amansız mücadele, okurları farklı dünyaların keşfine çıkartıyor.

Özellikle Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının mitolojik efsaneleri yaşlı dünyamızın efsanelerini oluşturan ana argümanlar olmuştur. Birbirinden ayrı tatlardan oluşan hikâyelerle yaşadığınız anı unutup, kendinizi doğaüstü olayların içinde bulacaksınız.

MİTOLOJİYİ OLUŞTURAN ETKENLER

Bir halkın kültüründe Tanrılar ve gerçeküstü kahramanların oluşu mitolojinin de temellerini atmıştır. Kâinatın ve insanoğlunun yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane bütününü, bunların doğuşunu, manalarını algılayıp, incelemeye tabi tutan mitoloji, birden fazla olgunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır.

Yazı keşfedilmeden önce sözlü olarak yayılan hikâyeler daha sonra yazılı eserlerin basılması ve çoğaltılmasıyla günümüze kadar varlığını koruyan sözlü halk öyküleri toplumların kültürlerinde önemli yer dinmiştir.

Antik Yunan’da söz kavramını ifade eden kelimelerin başlıcaları Mitos, Epos ve Logos’tur. Mitos, başkası tarafından aktarılan sözdür, yani masal, öykü anlamlarını taşımaktadır.

Toplulukların evren vakalarını bireyselleştirerek algılama ve anlam kazandırma olarak görebiliriz. Öte yandan insanların gizemini bir türlü çözemedikleri hayatla iniltili her türlü olayı aklın süzgecinden geçirilip ve sınıflandırılmasıdır.

Epos mitostan biraz daha farklılık kazanmaktadır. O da, çok derin bir kültürden besleniyor olmasıdır. Şiir, söz, destan, ezgi anlamlarını taşıyan Epos'un içinden Mitos türemiştir desek daha anlamlı bir cümle kurmuş oluruz.

Üçüncüsü Logos, bu da hakikatin insanın, bireyin gözüyle aktarılması ve dile getirilmesidir. İnsanın asıl çabası Logos’u bılmaktır. Zira insan böylece üçüncü seçenekle gerçek bilimin varlığını bulabilir. Mitolojik dünyasının daha iyi kavrayabilmek için kısa bir bilgi verme ihtiyacı hissettim.

MİTOLOJİK DÜNYASININ FANTASTİK ÖGELERİ

Mitler ve Efsaneler kitabını okuduğunuzda sunduğumuz kısa bilgiden daha fazlasını bulabileceksiniz. Nitekim gerçek ve efsanelerin kesiştiği kitapla bilinmeyen dünyalar üzerine uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Küçüklüğümüzde büyüklerimiz tarafından bize sözlü olarak aktarılan hikâyeler dünyamızı süslerdi.

Kimi vakit masallarda ve mitolojik öykülerde bahsedilen kahramanlarla kendimizi özdeşleştirirdik. Onlar gibi olağanüstü güçlere sahip olmak isterdik. Kral Arthur ve demirci Wayland, hâlâ dillerimizden düşürmediğimiz Herkül’ün zor vazifeleri. Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde ise Herkül olarak bilinir.

Mitolojik dünyasının fantastik ögelerle süslenen hikâyeler size başka bir okumayı mümkün kılıyor. Mitlere ve efsanelere meraklıysanız kitabı okumalısınız. Tüm dünyanın tanıdığı ve bildiği kahramanların hayatına siz de dâhil olun, bir an olsa bile yaşadığınız evreni unutun.

Mitolojinin büyülü dünyasından çıkmak istemeyeceksiniz.

Duygu Alçul’un harika çevirisiyle bir solukta okuyacağınız mitolojik hikâyeler sizleri bekliyor…

Yazar: Anonim

Yayınevi: Maya Kitap

Çeviren: Duygu Akçul

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2017

Syf: 288

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]