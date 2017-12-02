Mitomani nedir

Mitomani hastaları hatalarını örtmek için sürekli yalana başvurur. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlar. Zaman içinde yalanlarını artıran bu kişiler vicdanlarından uzaklaşarak, yalan söylemeye devam eder.

MİTOMANİ

Suçunu bastırmaya çalışan Mitomani hastaları, suçluluk psikolojisiyle hareket ederek, kendini güdümler. Bu hastalıktaki kişiler, çıkar sağlamak ya da çevresinin ilgisini çekmek için de yalan söylerler.

Bu yapıdaki kişiler bir makamı elde etmek için bile yalan söyleyebilirler. Mitoman kişiler için yalan söylemek yaşamlarının rutin davranışı haline gelmiştir.