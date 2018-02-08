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Mitsubishi, Manisa'da fabrikasını açtı

382,5 milyon TL sermaye ile hayata geçirilen yeni fabrika, Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 19:01..
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  2. Ekonomi

Mitsubishi Electric Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikasını Manisa’da Açtı.

AÇILIŞA BAKAN ÖZLÜ DE KATILDI

Dünya genelinde yaklaşık 138 bin 700 çalışanı ve 37,8 milyar dolar grup satışıyla 43 ülkede faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa’da kurduğu yeni fabrikasının resmi açılışını; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve protokol temsilcilerinin katıldığı törenle gerçekleştirdi.

Mitsubishi, Manisa'da fabrikasını açtı

Açılışta Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama, Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı ve Yaşam Alanı & Dijital Medya Ekipmanları Grup Başkanı Takeshi Sugiyama, Mitsubishi Electric çalışanları ve çok sayıda davetli yer aldı.

AVRUPA'DA AÇILAN İLK EV TİPİ KLİMA FABRİKASI

Açılışı gerçekleştirilen yeni üretim tesisi, Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu.

Mitsubishi, Manisa'da fabrikasını açtı

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan yeni fabrika ile Türkiye, Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi.

400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Yaklaşık 382,5 milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikanın Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. Yeni fabrika ilie Türkiye, Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline gelmiş oldu.

Mitsubishi, Manisa'da fabrikasını açtı

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