Miyajima: Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürektir

Türkiye'deki görevine yaklaşık bir yıl önce başlayan Büyükelçi Miyajima, konuşmaların bir bölümünü Türkçe yaptı. İki ülke arasındaki mesafenin uzak olmasının bir anlam ifade etmediğini dile getiren Büyükelçi, "İlişkilerimiz 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine taşıdık" şeklinde konuştu.





"İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA İLERİ GİDECEK"

Türkiye - Japonya ilişkilerinin, iki ülke liderleri arasındaki derin dostluk nedeniyle son yıllarda daha da geliştiğini vurgulayan Büyükelçi Miyajima, "Son seçimlerle, Türkiye yeni bir yolculuğa başladı. Geçen perşembe Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, tebrik etti. Ben de Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak kendimi ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da gelişmesine adamaya devam edeceğim. Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkan Vekili Aydın da konuşmasında Büyükelçi Miyajima'nın 10 aydır ülkede olmasına rağmen Türkçeyi neredeyse söktüğüne işaret etti ve FIFA Dünya Kupası'nda da Japonya milli takımına gönülden destek verdiğini bildirdi.

"STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNDEYİZ"

Aydın, "Ülkelerimiz arasındaki coğrafi mesafe, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki güçlü dostluk bağlarının kurulmasına engel olamamıştır. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönüller Japonya ile o kadar yakınlaşmıştır." yorumunu yaptı.

Türkiye ve Japonya'nın birçok konuda ortak ve idealleri paylaştığını belirten Aydın, "Çeşitli uluslararası sorunlara benzer bakış açılarıyla yaklaşan Türkiye ve Japonya arasındaki mükemmel ilişkileri 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine taşıdık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilere Japon mutfağından lezzetler ikram edildi.

Japonya Savunma Ajansı ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Öz Savunma Kuvvetleri Kanunu'nun 1 Temmuz 1954'te yürürlüğe girmesiyle kuruldu. Ajans, daha sonra 9 Ocak 2007'de Japonya Savunma Bakanlığı adını aldı.