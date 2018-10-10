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M.K. Perker’den Ölmeden Önce Gülmeniz Gereken 1000 Karikatür

Dünyaca ünlü çizerimiz M.K. Perker’in birikiminden seçilmiş en komik ve orijinal 1000 karikatür…

Özel İçerik | 10.10.2018 - 13:03..
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M.K. Perker’den Ölmeden Önce Gülmeniz Gereken 1000 Karikatür

mk perker

İlk karikatürü 1988’de Gırgır Dergisi’nde yayımlanan ve sonra hızlı bir ilerleme kaydeden Perker, yıllardır da Hürriyet Gazetesi’nde yayımlıyordu karikatürlerini.

Ayrıca dünyaca da tanındı. Özellikle Amerika’da yayımlanmış çizgi romanları Cairo (DC Comics / Vertigo), dört albümlük Air serisi (DC Comics / Vertigo), iki albümlük Todd serisi (Image Comics) ve Insomnia Cafe (Dark Horse)” ile Society of Illustrators’un ilk ve tek Türk üyesi oldu.

Şimdi ise yıllarca Hürriyet’te yayımlanmış karikatürleri arasından seçilmiş 1000 karikatür ile karşımızda…

Ölmeden Önce Gülmeniz Gereken 1000 Kitap - M.K. Perker

(M.K. Perker)

ÖLMEDEN ÖNCE GÜLMENİZ GEREKEN 1000 KARİKATÜR

Bu karikatürler yine Perker kaleminden. Üstelik Sait Faik’ten Darth Vader’a, taş devrinden modern çağın kadın-erkek ilişkilerine, gece yalnız televizyon seyretmekten, Starbucks’ta kuyrukta beklemeye, trafikte sıkışmaktan uzaya gitmeye kadar her tür gündelik hayat ve popüler kültür detayının karikatür marifetiyle tutulmuş bir şeceresini sunuyor.

Gülmek için bini bir arada...

Ölmeden Önce Gülmeniz Gereken 1000 Kitap - M.K. Perker

Ölmeden Önce Gülmeniz Gereken 1000 Kitap

M.K. Perker

Karakarga Yay.

S.: 256

Kitabı okumak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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