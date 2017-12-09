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Mladenov: Kudüs kararı iki ülke arasında çözülmeli

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, ABD'nin Kudüs kararı için "mevcut barış çabalarını ciddi şekilde zayıflatabilir" ifadelerini kullandı.

DHA | 09.12.2017 - 03:55..
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Mladenov: Kudüs kararı iki ülke arasında çözülmeli

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, "Tek taraflı herhangi bir kararla Kudüs'ün karakterini ve statüsünü değiştirmeye çalışmak, mevcut barış çabalarını ciddi şekilde zayıflatabilir ve bölge çapında yankı uyandırabilir" diye konuştu.

Mladenov: Kudüs kararı iki ülke arasında çözülmeli

"SORUN GÖRÜŞMERLER YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

BM'nin Kudüs konusundaki tutumunun açık olduğunu vurgulayan Mladenov, "Kudüs konusu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, iki taraf arasındaki doğrudan görüşmeler yoluyla çözülmesi gereken nihai statü sorunudur" dedi.

Mladenov, gelişmeleri yakından izlediğini, şiddetin tırmanma riskinden de büyük endişe duyduğunu vurguladı.

Mladenov: Kudüs kararı iki ülke arasında çözülmeli

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