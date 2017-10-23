'Mobil disko' otomobil sürücüsüne 5 bin 67 lira para cezası

Özellikle gece saatlerinde müzik sistemlerinden çok yüksek ses açarak trafikte ilerleyen araçlara karşı İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde Kaymakam Hulusi Doğan'ın talimatıyla mücadele başlatıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri yaptıkları denetimlerde araç ve sürücülerin belgelerini kontrol ederken, aynı zamanda normalin üzerinde hoparlörler bulunup- bulunmadığına da bakmaya başladı.

5 BİN 67 LİRA PARA CEZASI

Gece uyumaya çalışanların yanı sıra hasta veya çocukları rahatsız eden, gürültü çıkarmaları için egzozlarında düzenleme yapılan özel otomobil ve motosikletlere en yüksek para cezaları uygulanırken son olarak Denizköşkler Mahallesi'nin sahil kesiminde durdurulan bir otomobil polis memurlarını da şaşırttı. Arka bölümü olduğu gibi hoparlörlerle donatılan 'Mobil diskoteği' andıran Murat Ş.'ye ait otomobil trafikten yasaklanarak otoparka alınırken sürücüye 5 bin 67 TL para cezası uygulandı.