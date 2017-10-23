taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.795
USD
3,6954
EURO
4,3396
ALTIN
151,56
PETR
57,7600

'Mobil disko' otomobil sürücüsüne 5 bin 67 lira para cezası

İstanbul Avcılar'da, yüksek ses müzik açıp çevreyi rahatsız eden sürücünün 'Mobil disko' aracı trafikte yasaklanarak para cezası kesildi.

23.10.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. İç Haber

Özellikle gece saatlerinde müzik sistemlerinden çok yüksek ses açarak trafikte ilerleyen araçlara karşı İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde Kaymakam Hulusi Doğan'ın talimatıyla mücadele başlatıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri yaptıkları denetimlerde araç ve sürücülerin belgelerini kontrol ederken, aynı zamanda normalin üzerinde hoparlörler bulunup- bulunmadığına da bakmaya başladı.

'Mobil disko' otomobil sürücüsüne 5 bin 67 lira para cezası

5 BİN 67 LİRA PARA CEZASI

Gece uyumaya çalışanların yanı sıra hasta veya çocukları rahatsız eden, gürültü çıkarmaları için egzozlarında düzenleme yapılan özel otomobil ve motosikletlere en yüksek para cezaları uygulanırken son olarak Denizköşkler Mahallesi'nin sahil kesiminde durdurulan bir otomobil polis memurlarını da şaşırttı. Arka bölümü olduğu gibi hoparlörlerle donatılan 'Mobil diskoteği' andıran Murat Ş.'ye ait otomobil trafikten yasaklanarak otoparka alınırken sürücüye 5 bin 67 TL para cezası uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Evinin bir odasını müzeye dönüştürdü
Zonguldak'ta Vural Sarsık, ailesinden kalan ve köylerden topladığı eski eşyaları kullanarak, evinin bir odasını müzeye dönüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Büyükelçisi Carmel Vassalo'yu kabul etti.
Sürekli yaz saati uygulaması torba yasaya eklendi
Sürekli yaz saati uygulaması mecliste görüşülmek üzere torba yasaya eklendi.
Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde ilkokul bahçesinde 7 adet molotofkokteyline rastlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

37
Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

380
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

48
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

190
'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

93
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

144
Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM