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Mobil içki imalathanesi polisi de şaşırttı

İzmir'de sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonlarını sürdüren polis, özel olarak imalathaneye dönüştürülmüş bir minibüs ele geçirdi.

AA | 10.01.2018 - 11:35..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, sahte içki imalatı ve ticaretini yapanların son zamanlarda düzenlenen operasyonlar nedeniyle polisin baskınlarından kurtulmak için değişik yöntemler kullandığını belirledi.

Araştırmalar sonucu Gaziemir ilçesinde bir minibüste sahte içki üretildiği ve satışı yapıldığı tespit edildi.

MİNİBÜSE OPERASYON YAPILDI

Ekipler, teknik takibin ardından Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki minibüse operasyon düzenledi. Minibüsün kapısını açan ekipler, sahte içki üretimi için özel hazırlanmış düzenekle karşılaştı.

Mobil içki imalathanesi polisi de şaşırttı

Polis ekiplerince minibüsteki aramada, yarım litrelik pet şişelerde toplam 22 litre sahte içki, 200 litre etil alkol, 500 mililitre anason, 150 litrelik tank ile yarım litrelik bin 800 pet şişe ele geçirildi. Malzemeler ve minibüse el konuldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 28 değişik suçtan adli kaydı bulunan O.Ç. (32) ile H.G. (22) gözaltına alındı.

Mobil içki imalathanesi polisi de şaşırttı

PET ŞİŞEDE SATIYORLARDI

Zanlıların emniyetteki ilk ifadesinde, sahte içkiyi minibüste hazırladıktan sonra pet şişelere doldurduklarını ve bu şekilde sattıklarını ancak bunun suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Mobil içki imalathanesi polisi de şaşırttı

SON BİR AYDA YAKLAŞIK 150 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Torbalı ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu "fabrika" ayarındaki imalathaneye düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi.

Kent genelinde son bir ayda düzenlenen diğer operasyonlarda ise 6 ton sahte içki ile bunun üretiminde kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu, 5 kişi tutuklandı.

Mobil içki imalathanesi polisi de şaşırttı

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