taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0765
Euro
6.98675
Altın
1187.32
Borsa
96302.6
Gram Altın
232.515

'Mobil zombiler'e özel yol

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta telefonu ellerinden düşürmeyenler için özel bir yol tasarlandı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin’in Çongçing ve Belçika’nın Anvers kentlerinin ardından Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta da akıllı telefon düşkünü, dikkatsiz yayalar için özel bir yol açıldı. 300 metre uzunluğundaki yol, yürürken akıllı telefonunun ekranından gözünü ayırmayan yayaların başkalarını tehlikeye atmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

'Mobil zombiler'e özel yol

GİDECEKLERİ YÖNÜ GÖRMELERİNE OLANAK SAĞLIYOR

Yola çizilen özel çizgiler, yayaların telefonlarına odaklanmış durumdayken bile gidecekleri yönü görmelerine olanak sağlıyor. Litvanya’da ekim ayı başında yayaların karşıdan karşıya geçerken telefon kullanmaları yasaklanmıştı.

'Mobil zombiler'e özel yol

DİKKAT ÇEKİLECEK

“Vilnius gerçek bir teknoloji kenti” diyen Belediye Başkanı Remigijus Simasius, proje ile yaklaşık 550 bin nüfuslu kentte yazılım ve bilişim endüstrilerine dikkat çekmeyi planlıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

244
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

347
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

151
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

54
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

66
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM