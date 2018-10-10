'Mobil zombiler'e özel yol

Çin’in Çongçing ve Belçika’nın Anvers kentlerinin ardından Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta da akıllı telefon düşkünü, dikkatsiz yayalar için özel bir yol açıldı. 300 metre uzunluğundaki yol, yürürken akıllı telefonunun ekranından gözünü ayırmayan yayaların başkalarını tehlikeye atmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

GİDECEKLERİ YÖNÜ GÖRMELERİNE OLANAK SAĞLIYOR

Yola çizilen özel çizgiler, yayaların telefonlarına odaklanmış durumdayken bile gidecekleri yönü görmelerine olanak sağlıyor. Litvanya’da ekim ayı başında yayaların karşıdan karşıya geçerken telefon kullanmaları yasaklanmıştı.

DİKKAT ÇEKİLECEK

“Vilnius gerçek bir teknoloji kenti” diyen Belediye Başkanı Remigijus Simasius, proje ile yaklaşık 550 bin nüfuslu kentte yazılım ve bilişim endüstrilerine dikkat çekmeyi planlıyor.