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İtfaiye ekipleri mobilya fabrikasını 24 saatte söndürdü

Sakarya'daki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın tam 24 saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürülebildi.

İHA | 16.04.2018 - 23:11..
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 24 saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürüldü.

İtfaiye ekipleri mobilya fabrikasını 24 saatte söndürdü


CAN KAYBI YAŞANMADI

Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Yangına Sakarya Büyükşehir ve çevre illerin itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

Hendek Belediyesine bağlı iş makinelerinin de katkı sağladığı söndürme ve soğutma çalışmaları yaklaşık 24 saat sürdü.

Çıkan yangında fabrikanın depo kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri mobilya fabrikasını 24 saatte söndürdü

İtfaiye ekipleri mobilya fabrikasını 24 saatte söndürdü


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