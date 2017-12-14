Mobilya fabrikasındaki yangında çalışanları mahalleli kurtardı

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir mobilya fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri bir saatlik bir çalışma sonucunda söndürdü.

ÇALIŞANLAR MAHALLELİ KURTARDI

Yangın anını cep telefonu kamerası ile kaydeden vinç operatörlüğü yapan Ercan Ergin, “Biz sesler duyduk, dışarı çıktık baktık çatıda büyük bir alev var. İçeride gece vardiyasında çalışanlara seslendik ama bizi duymadılar. Biz de camı kırdık, oradan çıkarttık. Daha sonra itfaiyeyi aradık" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mobilya fabrikasının çatısı yandı VİDEO



