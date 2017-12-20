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Mobilyanın yeni trendi modern şark köşesi

Dekorasyon dünyası sürekli olarak değişse de şark köşeleri popülerliğini yitirmiyor.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 12:26..
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Modern ve klasik koltuk takımları her yıl yeni modelleriyle mağazalarda yerini bulsa da, kullanıcılar evlerinde, salon ve misafir odalarında farklı bir tasarım hazırlamak istiyor.

Koltuk imalatı yapan firmalar da, standart modeller yerine daha farklı bir ev mobilyası arayışına giriyor. Kimisi paletlerin üzerine minder koyarak palet sedir takımı yaratmak, kimisi yer minderleri ile otantik bir ortam hazırlamak istiyor. Bazı mekanlarda şark odası dekorasyonu gördüğünüzde hoş, sıcak bir ortam olduğunu siz de fark etmişsinizdir.

Mobilyanın yeni trendi modern şark köşesi

MODERN ŞARK KÖŞELERİ

Klasik şark köşesi modellerinin yanında, son yıllarda modern şark köşelerinin daha popüler olduğunu görüyoruz. Klasik modeller, sedir üzerine halı yada kilimden yapılmış ve genellikle sırt kısımlarında ot, saman yada kamış gibi malzemeler kullanılmış şark köşeleridir. Fakat yeni trendlerin ahşap kısımlarında gümüş ve altın varakların yer aldığı, ot ve saman yerine sünger kullanılmış, daha konforlu, döşemelik kumaşlardan yapılmış modellerin ön plana çıktığını görüyoruz.

Mobilyanın yeni trendi modern şark köşesi

Sandık, baza ve yatak mekanizması da eklenebilen bu sedirler, odanızın ölçüsüne göre dizayn edilebiliyor. Pastel renkler ve spor desenlerin olduğu bu modern şark köşeleri, İstanbul'da Şark Dekorasyon tarafından üretilip Türkiye ve Avrupa'nın bir çok şehrine satılıyor. Onlarca kumaş alternatifi ve farklı sedir takımları ile müşterilerine alternatifler sunan firma, kredi kartına taksit imkanı da sunuyor.

Şark köşesi çeşitleri

1. Klasik şark köşesi sedir modelleri

2. Modern şark köşesi sedir modelleri

3. Palet minder takımı

4. Yer minderleri

Mobilyanın yeni trendi modern şark köşesi

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