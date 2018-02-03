Yıldırım, partisinin 6. olağan il kongresine katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. Başbakan Yıldırım, kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nun dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Dünyada seçim kaybeden liderlerin istifa ettiğini hatırlatan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun koltuktan neden ayrılmadığını sorguladı.

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Moda adı altında saçmalıktan seçmeler

Sürekli değişen modaya göre giyiniyor, yeniliklere göre şekilleniyoruz. Ancak tasarımcılar her zaman mükemmel şeyler yapmıyorlar.