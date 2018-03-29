Moda dünyasının başkentleri

Selen KALDIRIM / [email protected]

Yapraklarla başlayan bir giyim serüveninin günümüzde geldiği noktayı tahmin edersiniz. Kumaşından dikimine, markasından fiyatına kadar alabildiğine seçeneğimiz var. Tekstil konusunda her ne kadar ilerleme kaydetmiş bir ülke olsak da, bu işin hakkını veren markalar için dünyanın bir ucuna gitmeye de üşenmiyoruz. O Channel marka çanta için ne uçak biletleri feda ediliyor, kim bilir…

SORULARINIZ

‘’Peki bu alışveriş çılgınlığı için hangi rotalar tercih ediliyor?’’

‘’Modanın kral şehirleri nereler?’’

‘’Fiyatlar çok fark ediyor mu? ‘’

‘’Aynısı bizde de var’’ gibi bütün soru ve önerilerinizin cevabı haberimizde.

PARİS

Kültürlü ve sanatçı bir şehir olduğu kadar modada da bir dünya devidir Paris. Şehrin mimarisine gösterilen özen, insanların sokak stillerinde de göze çarpıyor. Business giyimin hakim olduğu Fransızların sade, gösterişsiz fakat kaliteli bir tarzları var.

CHANELLER, DİORLAR…

Hemen hemen hepiniz gitmemiş olsanız da Champs Elysees ve Rue Rivoli caddelerini duymuşsunuzdur. Buralar Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Hermes, Louis Vuitton gibi markaların genel merkezi.

ŞANZELİZE’NİN VİTRİNLERİ DİYORUM!

Bu caddeleri ünlü yapan özelliklerin başında art arda dizili vitrinleri geliyor. Mağaza vitrinleri o kadar kaliteli ki, neredeyse önünden geçmek için bile para harcıyorsunuz. Dükkanlardaki muameleyi söylemiyorum bile; altı üstü alışveriş yapacaksınız ama başbakan muamelesi gördüğünüz için ‘’ sadece bakıyorum’’ demek ayıp olur.

PAZARI DA VAR TABİİ

'Daha uygun bütçeli bir yer yok mu' diye bekleyenler için adresiniz kesinlikle Le Marais. Özel tasarımcıların küçük butiklerinde birbirinden güzel kıyafetler bulabilirsiniz. Kıyafetler kadar kozmetikte de adını sıkça duyduğumuz şehirde alışveriş zevki yaşamanızı mutlaka öneririm.

MİLANO

Klasik olacak ama malum, modanın başkenti. Rönesans’tan beri kaliteli kumaşlarıyla tanınan şehir Gucci, Fendi, Prada ve Moschino gibi dünyanın en prestijli moda devlerine ev sahipliği yapıyor.

MODANIN BAŞKENT SOKAKLARI

İtalya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Milano’nun Via Montenapoleone caddesi, adeta insana alışveriş yaptırmak üzerine kurulmuş. Tabii buradaki markalar beni aşar diyorsanız Corso Vittorio Emanuele ve Corso Buenos Aires gibi daha uygun fiyatlara alışveriş yapabileceğiniz semtler de var.

UYGUN FİYATLAR İÇİN: BRERA BÖLGESİ

‘’Sanki herkes anasının karnından Burrbery ile doğuyor, Milano’da pazar yok mu? diye sormakta haklısınız, elbette var. Brera bölgesinde bulunan ‘Made in Italy” etiketli ürünlere bir göz atarsınız. Burada oldukça uygun fiyatlara güzel kıyafetler bulmanız mümkün.

LONDRA

Londra’daki giyim tasarımlarının adresi Oxford Street’in kuzeyindeki Great Portland ve Great Titchfield sokaklarıdır. Bu şehirde insanlar yüzyıllardır modanın son trendlerini alma konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor.





Londra’daki alışverişiniz boyunca belki de en çok karşılaşacağınız şey, her köşe başını tutmuş olan moda-outlet mağazaları. Moda haftalarının vazgeçilmez şehrinde özellikle pamuklu kıyafet tesktili dikkat çekiyor.



NEW YORK

Her yıl 5000’den fazla endüstriyel showroom’a ve 75 büyük moda etkinliğine ev sahipliği yapan şehirdeki insanların kötü giyinmesini beklemiyordunuz herhalde. Seçenek bol olunca, her zevke ve bütçeye hitap eden bir dükkân bulunuyor tabii.

MODA AKTİVİTELERİ VE SHOWROOMLAR

Ünlü isimlerin cirit attığı şehirde moda başlı başına bir aktivite. Birçok bilindik markanın yanında daha adını bile duymadığınız onlarca mağaza var. İdealinizdeki tarzı oluşturmak için Manhattan’ın Garment bölgesindeki mağazaları da, şehrin arka sokaklarındaki küçük ve sevimli mağazaları da es geçmeyin.

OUTLETİNİZ: WOODBURY

Bir de en sevdiğiniz outlet alışveriş merkezinden bahsedeceğim. Kerimcan’ın da en sevdiği; Woodbury outlet. Newyork’ta bulunan alışveriş merkezinde dünyaca ünlü markaları çok ucuz fiyatlara bulabiliyorsunuz. Buraya boş bir bavulla gidip uygun bütçelerle çantanızı doldurmanız mümkün. Bir bakın derim.

TOKYO

Evet; bir diğer moda başkentimiz olan Tokyo da giyim konusunda aşmış bir şehir. Dünyaca ünlü markaların yansıra, Tokyo’daki sokak stillerini görmeniz lazım. Sahip olduğu yerel ve bağımsız markalar birbirinden ilginç tarzlara ev sahipliği yapıyor.

ABSÜRT SOKAK STİLLERİ

Tokyo sokaklarında gezerken giyim konusunda muhtemelen insanların kafasının karıştığını düşüneceksiniz. En klas giyim tarzlarından en absürt stillere kadar birçok farklı tip görebilirsiniz.

HARAJAKU’DA PARA HARCAYIN

Geleneksel Japon kıyafetlerinden de tahmin edeceğiniz üzere kot pantolon üzerine basic tişörtlerden bahsetmiyoruz tabii ki. Kendinde farklı bir tarz yaratmak isteyen cesur arkadaşlarımıza söylüyorum; Shibuya ve Harajaku bölgelerini mutlaka ziyaret edin.

BARCELONA

İnditex Grubu desek, Zara desek, Bershka desek ne dersiniz? Ben ucuz alışveriş, güzel kıyafetler derim. Barcelona iyidir, hoştur, güzeldir ama sırf alışveriş yapmak için bile gidilir. Özellikle Türkiye’de de oldukça geniş bir zinciri bulunan sevdiğimiz mağazaların indirim dönemlerini kaçırmayın.

ZARA’NIN ANAVATANI

İspanya, İnditex’in en sevdiğimiz markalarının (Zara, Bershka, Stradiwarius…) anavatanı. Burada vergilerle yüksek fiyatlardan aldığınız kıyafetleri orada çok daha uyguna bulabilirsiniz.

MAĞAZA GÖREVLİLERİ KABA AMA OLSUN

Tabii burayı Fransa’nın Paris’i ile karıştırmayın. Bunu söylemezsem olmazdı. Gittiğim zaman mağazalarda gördüğüm kaba muameleyi elbette yazacaktım. Ama her şey çok ucuz olduğu için kimin nasıl davrandığıyla ilgilenmenize gerek yok, alacağınızı alın gidin.

SAO PAULO

Latin Amerika modasının öncüsü Sao Paulo’da, Ronaldo Fraga, Reinaldo Lourenco, Fernanda Yamamoto, Joao Pimenta ve Vitorino Campos gibi başarılı yerel tasarımcıların kreasyonları öne çıkıyor. Özellikle yaz için bikini ve mayo seçenekleri göz dolduruyor.

PLAJ KIYAFETLERİ İÇİN 'JARDIN'

Günlük giyim ve plaj kıyafetleri için ilk durağınız kesinlikle Jardin bölgesi. Burada satılan yaz kreasyonlarını görmeniz lazım. Pazarseverler için de bir adresimiz var; Centro. Bu bölgede gönül rahatlığıyla paranızı ezebilirsiniz. Oldukça uygun ve seçenek bol.

MODA HAFTALARIYLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Saydığımız tüm şehirler hem tekstilde hem de giyim konusunda aktiviteleriyle dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü tasarımcılarının defileleri ve moda haftaları bu rotalardan geçiyor. Eğer siz de alışveriş konusunda biraz daha seçici ve çılgınsanız seyahat planınızı bu adreslere çevirin derim.