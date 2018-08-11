'Moda olan değil yaşayan meslekleri tercih edin'

7 Ağustos'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tercihleri devam ediyor. Öğrencilerin kendi yeteneklerine ve puanlarına tercih yaptığı bu dönemde uzmanlardan da tavsiyeler geliyor.

MODA OLAN MESLEKTEN KAÇININ TAVSİYESİ

14 Ağustos Salı günü sona erecek tercih süreciyle ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın adaylara seçim yaparken moda olan mesleği değil, hayatlarını idame ettirebilecek mesleği tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

"MESLEKLER DE İNSALAR GİBİ DOĞAR, BÜYÜR VE ÖLÜR"

Öğrencilerin ellerindeki puanların 'sermayeleri' olduğunu ve çok iyi kullanılması gerektiğini belirten Dr. Mustafa Aydın, "Meslekler de insanlar gibi doğar, büyür ve ölür. Bu nedenle doğru tercih yapmak için öncelikle moda olan değil yaşayan bir bölüm tercih edilmelidir. Eğitim, sağlık, bilişim, elektronik, makine, gıda gibi alanlar insan var olduğu sürece ihtiyaç duyulan alanlara örnektir. İkinci olarak seçilen bölüm mezun olduktan sonra kişiye ekonomik olarak fayda sağlıyor mu buna bakılmalı. Üçüncü olarak dikkat edilmesi gereken şey kişinin seçeceği mesleği onurla taşıması. Son olarak ise adaylar mutlaka sevecekleri bir meslek seçmeliler" diye konuştu.

"GÖRMEDİĞİNİZ ÜNİVERSİTEYİ TERCİH ETMEYİN"

Dr. Mustafa Aydın, "Seçeceğiniz bölüm en önemli kriterler arasındadır. Doğru bir bölümü seçmek sizi gelecekte rahat ettirecektir. Bölümün iş imkanları nasıl? Bölüm size uygun mu? Bu bölümü okursanız size ne katkısı olabilir?Tüm bu sorulara doğru yanıtlar bulunması gerektiğini belirten Dr. Mustafa Aydın, "Hayatınızı şekillendirecek ve geleceğinizi yönlendirecek üniversitenin akademik ve fiziki imkânlarını mutlaka yerinde görün. Görmediğiniz bir üniversiteyi tercih etmeyin" dedi.



