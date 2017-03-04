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Modanın first lady’si İvanka Trump bu kez beğenilmedi

Yeni başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın Amerikan Kongresi'nde giydiği kıyafeti, "uygunsuz" bulundu.

04.03.2017 - 11:30
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ivanka

Trump'ın eşi Melania Trump'tan bile fazla ilgi odağı olan Ivanka Trump, önceki gün Amerikan Kongresi'nde elbise tercihi  ile eleştirin hedefi oldu.

Modanın first lady’si İvanka Trump bu kez beğenilmedi

"UYGUN DEĞİL"

Toplantıya Eşi Jared Kuschner ile birlikte katılan Ivanka Trump, Fransız tasarımcı Roland Mouret imzalı tek omuzlu kıyafeti moda eleştirmenlerince böyle ciddi bir toplantıya uygun bulunmadı.

Modanın first lady’si İvanka Trump bu kez beğenilmedi

"FAZLA AÇIK"

Değerinin yaklaşık 3 bin dolar değerinde olduğu öğrenilen elbisenin kolsuz olması sebebi ile bu tarz toplantılar için "fazla açık" olarak değerlendirildi. En çok eleştirilen detay ise; omzu tamamen açıkta bırakan elbisenin sütyen askısına benzetilen siyah askısı oldu.

Modanın first lady’si İvanka Trump bu kez beğenilmedi

"ÖĞRENMELİ"

Ivanka Trump'ın bu tür toplantılarda geçerli olan giyim kurallarını öğrenmesi gerektiği de elbiseye yöneltilen eleştiriler arasında.

Modanın first lady’si İvanka Trump bu kez beğenilmedi

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