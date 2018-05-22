Modern hayat çocukları 'kanser' ediyor

Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Mel Greaves, bağışıklık sisteminin, hayatın erken dönemlerinde yeterince mikrop "görmediği" takdirde, kanserli olabileceğini kanıtlamak üzere 30 yıl boyunca kanıt topladı.

BBC'de yer alan habere göre; dünyanın her yerinden araştırmacılarla işbirliği yapan Prof. Greaves, ‘Nature Reviews Cancer’ dergisinde yayınlanan çalışmada hastalığa yönelik şu üç aşamayı tespit etti:



1- İlki, rahimde meydana gelen durdurulamaz genetik mutasyon.



2- Hayatın ilk yılında mikroplara yeterince maruz kalınmaması, bağışıklık sistemine tehditlerle doğru şekilde mücadele etmeyi öğretmiyor.



3- Bu da çocuklukta ortaya çıkan enfeksiyon için zemin hazırlıyor, bağışıklık kusuruna yol açıyor ve lösemiye neden oluyor.

ZAYIF BAĞIŞIKLIK, KANSERE NEDEN OLUYOR

Prof. Greaves, "Araştırma güçlü şekilde, akut lenfoblastik löseminin net bir biyolojik nedeni olduğunu ve bağışıklık sistemleri gereğince gelişmeyen meyilli çocuklarda muhtelif enfeksiyonlarla tetiklendiğini ortaya koyuyor" dedi.



Bu çalışma, yeterince hijyenik olmadıkları için anne-babaları suçlama amacı taşımıyor. Prof. Greaves'e göre; en önemli çıkarımı, çocuklukta görülen kanser türlerinin önlenebilir olduğunu ortaya koyması.

"ÇOCUKLARA AYRAN İÇİRİN"

Greaves'in öngörüsü, çocuklara bağışıklık sistemlerini eğitecek güvenli bakteri kokteylleri (ayran gibi) verilmesi yönünde. Tabii bu fikrin üzerinde daha çalışması gerektiğini belirtmekte fayda var.

Prof. Mel Greaves'ten ailelere yaygın ve önemsiz enfeksiyonlar konusunda telaşlanmamalarını ve çocuklarını diğer ve daha büyük çocuklarla toplumsal temasa teşvik etmelerini tavsiye ediyor.

Diğer araştırmacılar da, Prof. Greaves'in fikirlerini memnuniyetle karşıladı fakat lösemiye ilişkin öğrenilmesi gereken daha çok şey olduğu ve spesifik bir enfeksiyon ile bu kanser türü arasında kanıtlanmış bir bağ olmadığına dikkat çekti.



Britanya Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Profesör Charles Swanton, "Çocukluk döneminde lösemiye ender rastlanıyor ve önlenebilmesi için ne yapılması gerektiği ya da yapılacak bir şey olup olmadığı mevcut durumda, hem tıp profesyonelleri hem de aileler tarafından bilinmiyor" dedi.