Modernist yazarların babası: William Faulkner

Bugün Nobel Ödüllü Yazar William Faulkner’in ölümünün üzerinden 56 yıl geçti. Hayatından kesitler vererek saygıyla anıyoruz kendisini…

WILLIAM FAULKNER HAKKINDA

- 25 Eylül 1897’de, Mississippi’de dünyaya geldi. Doğduğu topraklardaki Güney geleneği, onun tüm çocukluğunun en büyük parçasıydı.

*

- Daha sonra Oxford’daki Lafayette kasabasına taşındılar. Yıllar sonra eserlerinde Oxford’dan “Jefferson”, Lafayette’den de “Yoknapatawpha kasabası” diyerek bahsedecekti.

*

- Liseyi terk etti. Bir işte de tutunamadı. Bu sebepten “wastrel” (defolu mal) olarak anıldı.

- 1918’de iki aile de Faulkner’in bir ev geçindiremeyeceğine karar verince, nişanlı çift ayrıldı. Nişanlısının zengin bir adamla evlenmesine duyduğu üzüntü sonucu Oxford’dan arkadaşının yanına, New Haven’e gitti.

*

- New Haven’de katiplik yaptı. Arkadaşının ona hazırladığı okuma programı sırasında Cervantes, Dostoyevski, Conrad ve Melville’nin eserlerine hayranlık duymaya başladı.

*

- Daha sonra Toronto’ya geçen Faulkner, ardından Oxford’a döndü ve Mississippi Üniversitesi’ne girdi.

*

- Üniversitede, “Marionettes” adlı bir grup kurdu ve aynı adda bir de oyun yazmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.





- 1921’de okulu bırakıp New York’a gitti.

*

- 1924’te The Marble Faun (Mermer Tanrıça) adlı ilk şiir kitabını çıkardı.

*

- 1925’te New Orleans’a gitti ve arkadaşı Elizabeth Prall (Anderson’un eşi) sayesinde Sherwood Anderson’un çırağı oldu.

*

- Anderson’un yönlendirmesiyle 1926’da Soldier’s Pay’i yazdı; I. Dünya Savaşı sonunda entelektüellerde ve toplumda görülen sıkıntı ve büyük üzüntüyü benimsemişti.





- 1929’da Sartoris’i yazdı. Faulkner, ünlü Yoknapatawpha kasabası sembolünü ilk kez kullanıyordu.

*

- Yine 1929’da The Sound and the Fury’yi (Ses ve Öfke) yazdı ve büyük başarı elde etti.

*

- 1931’de, paraya sıkıştığı için, Sanctuary’yi (Kutsal Sığınak) yazdı. Ancak beklediği gibi bir kazanç sağlamadı.

*

- Maddi sıkıntıları da devam ediyordu. Bu sebepten ara ara Hollywood’da senaryo yazarlığı yaptı.





- Faulkner’in eserlerinde genellikle Güney kültürünün çöküşü ile aile sevgisi ve gururunun yok oluşu yer aldı.

*

- 1949’da Nobel Edebiyat Ödülü ve 1955’te de Pulitzer Ödülü’nü kazandı.

*

- Faulkner, 6 Temmuz 1962’de kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap