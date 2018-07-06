Modernist yazarların babası: William Faulkner

Bugün Nobel Ödüllü Yazar William Faulkner’in ölümünün üzerinden 56 yıl geçti. Hayatından kesitler vererek saygıyla anıyoruz kendisini…
WILLIAM FAULKNER HAKKINDA
- 25 Eylül 1897’de, Mississippi’de dünyaya geldi. Doğduğu topraklardaki Güney geleneği, onun tüm çocukluğunun en büyük parçasıydı.
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- Daha sonra Oxford’daki Lafayette kasabasına taşındılar. Yıllar sonra eserlerinde Oxford’dan “Jefferson”, Lafayette’den de “Yoknapatawpha kasabası” diyerek bahsedecekti.
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- Liseyi terk etti. Bir işte de tutunamadı. Bu sebepten “wastrel” (defolu mal) olarak anıldı.
- 1918’de iki aile de Faulkner’in bir ev geçindiremeyeceğine karar verince, nişanlı çift ayrıldı. Nişanlısının zengin bir adamla evlenmesine duyduğu üzüntü sonucu Oxford’dan arkadaşının yanına, New Haven’e gitti.
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- New Haven’de katiplik yaptı. Arkadaşının ona hazırladığı okuma programı sırasında Cervantes, Dostoyevski, Conrad ve Melville’nin eserlerine hayranlık duymaya başladı.
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- Daha sonra Toronto’ya geçen Faulkner, ardından Oxford’a döndü ve Mississippi Üniversitesi’ne girdi.
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- Üniversitede, “Marionettes” adlı bir grup kurdu ve aynı adda bir de oyun yazmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.
- 1921’de okulu bırakıp New York’a gitti.
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- 1924’te The Marble Faun (Mermer Tanrıça) adlı ilk şiir kitabını çıkardı.
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- 1925’te New Orleans’a gitti ve arkadaşı Elizabeth Prall (Anderson’un eşi) sayesinde Sherwood Anderson’un çırağı oldu.
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- Anderson’un yönlendirmesiyle 1926’da Soldier’s Pay’i yazdı; I. Dünya Savaşı sonunda entelektüellerde ve toplumda görülen sıkıntı ve büyük üzüntüyü benimsemişti.
- 1929’da Sartoris’i yazdı. Faulkner, ünlü Yoknapatawpha kasabası sembolünü ilk kez kullanıyordu.
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- Yine 1929’da The Sound and the Fury’yi (Ses ve Öfke) yazdı ve büyük başarı elde etti.
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- 1931’de, paraya sıkıştığı için, Sanctuary’yi (Kutsal Sığınak) yazdı. Ancak beklediği gibi bir kazanç sağlamadı.
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- Maddi sıkıntıları da devam ediyordu. Bu sebepten ara ara Hollywood’da senaryo yazarlığı yaptı.
- Faulkner’in eserlerinde genellikle Güney kültürünün çöküşü ile aile sevgisi ve gururunun yok oluşu yer aldı.
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- 1949’da Nobel Edebiyat Ödülü ve 1955’te de Pulitzer Ödülü’nü kazandı.
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- Faulkner, 6 Temmuz 1962’de kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.
Damla Karakuş
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