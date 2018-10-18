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Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

Balistik koruma sistemlerinden oluşan, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam ünitelerinin bulunduğu 3 modüler üs bölgesi TSK'ya teslim edildi.

AA | 18.10.2018 - 03:49..
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Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

Teknolojik donanımların arttırıldığı, güçlendirilmiş modüler üs bölgelerinin sayısı arttırılıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 3 üsün daha teslim edilmesiyle sayı 29'a çıktı.

Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı


EMNİYET VE OPERASYONEL FAALİYETLER İÇİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan 3 üs bölgesi Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından öngörülen süre içerisinde TSK'ya teslim edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı karşılamak amacıyla, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler yapıdaki üs bölgeleri, terörle mücadele ve vatan savunmasında önemli rol oynuyor. Üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan üs bölgeleri, güvenlik güçlerinin emniyeti ve operasyonel faaliyetlerinin etkinliği anlamında katkılar sağlıyor.

Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

BALİSTİK KORUMA VE İKAZ SİSTEMLERİNDEN OLUŞUYOR

Başkanlığın koordinasyonunda, ASELSAN'ın yükleniciliğinde sürdürülen projeyle bugüne kadar 29 modüler üs bölgesi TSK kullanımına sunuldu.

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.

TSK ihtiyaçlarını azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten SSB, modüler üs bölgelerine yönelik kurulum faaliyetlerine devam edecek.

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