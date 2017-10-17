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Mogherini ile İbadi arasında telefon görüşmesi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Irak'taki askeri operasyonlar nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

17.10.2017 - 07:18
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Mogherini ile İbadi arasında telefon görüşmesi

Mogherini ile İbadi arasında telefon görüşmesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mogherini ve İbadi'nin görüşme sırasında Kerkük'teki gelişmeleri değerlendirdikleri duyuruldu.

AB ENDİŞELİ

Mogheri'nin Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin düzenlediği askeri operasyon sonucu meydana gelen çatışmalardan endişe duyduğu belirtildi.

DİYALOG ÇAĞRISI

Irak anayasasına uygun bir şekilde ülkenin birliği ve uzun vadeli istikrarı için güç kullanımından uzak durulması gerektiğini aktaran Mogherini, tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.

İbadi'yi AB'nin Irak'ta kuracağı sivil misyon hakkında da bilgilendiren Mogherini, misyonun Irak'ın ulusal güvenlik stratejisindeki sivil unsurları gerçekleştirmesine destek vereceğini anlattı.

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