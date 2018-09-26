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Mogherini Rusya'nın ikramını elinin tersiyle itti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile toplantısında çay içmeyi reddetti.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 16:16..
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Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD'ye giden Rus heyeti; çeşitli temaslarda bulunuyor. Bu temaslar kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini ile de görüşen Lavrov ilginç bir ana tanık oldu.

Mogherini Rusya'nın ikramını elinin tersiyle itti

ÇAY İÇMEYİ REDDETTİ

Toplantı için heyeti ile birlikte Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un bulunduğu odaya giren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, kendisine ikram edilen çayı elinin tersiyle itti.

LAVROV DA ŞAŞIRDI

Rus heyetten ikram edilen hiçbir şeyi istemeyen Mogherini, bu tavrıyla Lavrov'u bile oldukça şaşırttı.

Mogherini Rusya'nın ikramını elinin tersiyle itti

SKİRPAL OLAYI HATIRLANDI

Hatırlanıldığı üzere Skirpal İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlenmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise Moskova'yı, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesinden sorumlu tutmuştu. Bu nedenle de iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.

Mogherini sadece Skirpal'ın zehirlenmesinden değil, aynı zamanda Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve Ukrayna'da yaşanan problemlerden dolayı da Rus yetkililere karşı daha tedbirli bir tutum sergiliyor.

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