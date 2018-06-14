Moğollardan sonra en çarpıcı imparatorluğun kurucuları: Romanovlar

Romanovlar, döneminde yeryüzünün altıda birine hükmeden, modern çağın en başarılı hanedanıydı. Romanovlar’a mensup 20 hükümdar, 1613’ten Çarlığın 1917 Devrimi’nde yıkılışına kadar hüküm sürdü ve bu hakimiyet Korkunç İvan ile başlayıp Rasputin ile son buldu.

Bu aile, savaşla harap olmuş bir prenslikten nasıl oldu da dünyanın en büyük imparatorluğuna dönüştü ve dahası bulduğunu nasıl yitirdi?

(Simon Sebag Montefiore)

ROMANOVLAR

Bu kitapta, hepsi kutsal otokrasi fikrinden ve emperyal hırstan ilham alan 20 Çar ile Çariçenin tarihini anlatıyor. Bir bölümü deha iken, bir bölümü de delilikten nemalanan koca bir imparatorluk…

Montefiore, imparatorluk kurmak için acımasızlığın sınırsızlığını, sarayda dönen entrikaları, aile içi çekişmeleri sürükleyici bir anlatımla aktarıyor. Birçok tarihsel kişiliği bir arada yansıtan bu kitap, bütün ailenin feci bir vahşetle katledilişi ile son buluyor.

(Romanovlar)

Büyük araştırmalar sonunda ortaya çıkan bu kitap, detayda büyüleyici aşk ve ölüm hikayeleri ile beraber Rusya’ya bugün bile damga vuran bir imparatorluğun portresini keskin bir kalemle çiziyor.

Büyük ölçekli bir tarih örneğinin ışığında baskı ve isyandan oluşan bir kısırdöngünün hikayesini okuyacaksınız…

Romanovlar

Simon Sebag Montefiore

Çev.: Nurettin Elhüseyni

Yapı Kredi Yay.

S.: 752

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Damla Karakuş

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