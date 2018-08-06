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Mohsen Namjoo ilk kez Harbiye'de konser verdi

Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

AA | 06.08.2018 - 08:58..
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Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

"HEPİNİZİ SEVİYORUM"

Namjoo, genelde verdiği konserler sırasında konuşma yapmadığını belirterek, "İran'da ekonomik durumlar ne kadar kötü olsa da buraya beni izlemeye gelen İranlı dostlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk dostlarıma da misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Mohsen Namjoo ilk kez Harbiye'de konser verdi

SEVİLEN PARÇALARI SESLENDİRDİ

Konserde, Kürtçe, Farsça ve Türkçe şarkılar seslendiren Namjoo, aralarında "Khan Baji", "Dele Zaram", "Ey Sareban", "Zolf Bar Bad Made" ve "Shirin Shirinam"ın bulunduğu sevilen eserlerinin yanı sıra, Türkçe olarak daha önce Sezen Aksu'nun seslendirdiği ve Aysel Gürel'in sözlerini kaleme aldığı "İstanbul Hatırası" adlı şarkıyı söyledi.

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