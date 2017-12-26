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Mohsin Hamid’in İslamofobi romanı: Gönülsüz Köktendinci

Pakistanlı yazar Mohsin Hamid, romanında Amerika’da yaşanyan Cengiz adlı gencin 11 Eylül olayından sonra kendisi üzerine yoğunlaşan ötekileştirmeyi çarpıcı biçimde anlatıyor.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 12:51..
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Mohsin Hamid’in İslamofobi romanı: Gönülsüz Köktendinci

New York'ta yaşayan 29 yaşında Pakistanlı yazar, Princeton Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu. Yüksek lisansını Harvard Hukuk Fakültesi'nde yapan Mohsin, Pervanenin Esrarı, The Reluctant Fundamentalist (Zoraki Radikal) kitapların yazarıdır.

Amerika’da okuduğu okuldan dereceyle mezun olan Müslüman Cengiz, iş başvurusundan çoğu kişi arasında seçilip işe kabul edildiğinde yeni hayatın başlangıç noktası olur kendisi için. Mohsin Hamid’in soluk soluğa okunan romanı Gönülsüz Köktendinci Pegasus Yayınları etiketiyle 2013’te okuyucularla tanışmıştı.

Mohsin Hamid’in İslamofobi romanı: Gönülsüz Köktendinci

11 EYLÜL SALDIRISI

Yayımlandığında geniş bir okur kitlesine ulaşan kitap, büyük yankılamalara sebep olmuştu. Dünyanın süper gücü Amerika’da hayat sürdüren, artık onlardan biri olmaya başlayan Cengiz’in tarihin dönüm noktalarından sayılan, 11 Eylü terör saldırısından sonra Amerika’da yaşamayacağını düşünür.

Mohsin Hamid’in İslamofobi romanı: Gönülsüz Köktendinci

Önemli dönüm noktalarından sayılan 11 Eylül saldırısı

"POTANSİYEL TERÖRİST"

Üstün zekâsı ve becerisiyle ünlü bir şirkette çalışmaya başlayan Cengiz için her şey yolundaydı artık. Mohsin Hamid, çarpıcı romanında okurlarını hakikatin fotoğrafıyla yüzleştiriyor. Cengiz’in uzun sakallı olması, onu diğer insanların gözünde “potansiyel terörist” yapmaya yetiyordu.

Amerika’da ailesinden kilometrelerce uzakta yaşayan Cengiz’in yeni tanıştığı güzel Erica ile hayatını sürdürürken, bütün bunlara 11 Eylül günü kara bulut gibi iner.

Mohsin Hamid’in İslamofobi romanı: Gönülsüz Köktendinci

Mohsin Hamid

İSLAMOFOBİ

Avrupa ve Amerika’da günümüze kadar sürecek olan İslamofobi böylece başlamış olur. Doğu ve Batı uygarlıkları arasında karnıyarık gibi ortadan bölünen medeniyet çatışması küresel boyutta varlığını sürdürmektedir. 11 Eylül’den sonra kendisine “pis Arap” diyen ırkçılara en sert tepkiyi gösteren Cengiz için artık buralar yaşanamaz hale gelmiştir.

Mohsin Hamid’in bir an bile elinizden düşüremeyeceğiniz sosyolojik ögeler ağırlıklı romanı Gönülsüz Köktendinci ona önemli bir ivme kazandırmıştır. Amerika’da maruz kaldığı ayrımcılığa karşı çareyi ülkesi Pakistan’a gitmekten bulan Cengiz’in sıra dışı öyküsü...

Gönülsüz Köktendinci'yi Figen Yanık'ın kusursuz çevirisiyle bir solukta okuyacaksınız.

Yazar: Mohsin Hamid

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Figen Yanık

İlk baskı yılı: 2013

Türü: Roman

Syf: 200

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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