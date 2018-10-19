taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.651
Euro
6.49125
Altın
1227.569
Borsa
96673.31
Gram Altın
223.2

Moldova artık pasaportsuz ziyaret edilebilecek

Başkan Erdoğan'ın dün Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret ilk meyvelerini verdi: İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre artık Moldova'ya gidebilmek için sadece kimlik yeterli.

Özel İçerik | 19.10.2018 - 16:09..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Moldova artık pasaportsuz ziyaret edilebilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Moldova'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmayla; Türkiye ile Moldova arasında pasaport yerine kimlikle seyahat dönemi başladı. Böylece Türkiye, sadece kimlikle seyahat edilebilecek ülkelerin arasına Moldova'yı da eklemiş oldu. Moldova ile birlikte pasaportsuz seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı.

Moldova artık pasaportsuz ziyaret edilebilecek

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN 4 ÜLKE

Seyahat ederken pasaport ve vize engeline takılmak tarifi mümkün olmayacak kadar kötü bir duygu. Evraklar, randevular, konsolosluk çileleri, pasaport harcı... derken başımıza bir ton iş çıkıyor. Neyse ki bazı ülkeler bu engelleri aşmaya yardımcı olarak sınır kontrollerini kaldırdı. Bu ülkeler Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İlk kez seyahat edecek biri için basit bir kimlikle yola çıkmak, ilk deneyim için oldukça sıkıntısız bir yolculuk olacak.

Moldova artık pasaportsuz ziyaret edilebilecek

Moldova artık pasaportsuz ziyaret edilebilecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2019 ÖTV zamları

2019 ÖTV zamları

876
Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

110
Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

74
HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

79
Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

33
Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

414
Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

179