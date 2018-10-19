Moldova artık pasaportsuz ziyaret edilebilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Moldova'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmayla; Türkiye ile Moldova arasında pasaport yerine kimlikle seyahat dönemi başladı. Böylece Türkiye, sadece kimlikle seyahat edilebilecek ülkelerin arasına Moldova'yı da eklemiş oldu. Moldova ile birlikte pasaportsuz seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı.

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN 4 ÜLKE

Seyahat ederken pasaport ve vize engeline takılmak tarifi mümkün olmayacak kadar kötü bir duygu. Evraklar, randevular, konsolosluk çileleri, pasaport harcı... derken başımıza bir ton iş çıkıyor. Neyse ki bazı ülkeler bu engelleri aşmaya yardımcı olarak sınır kontrollerini kaldırdı. Bu ülkeler Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İlk kez seyahat edecek biri için basit bir kimlikle yola çıkmak, ilk deneyim için oldukça sıkıntısız bir yolculuk olacak.



