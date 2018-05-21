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Molozların içinden çuvallar dolusu bayrak çıktı

Düzce'de molozların döküldüğü alanda çuvalların içinden yüzlerce bayrak çıktı.

DHA | 21.05.2018 - 16:20..
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Düzce Tepecik Mahallesi'nde meralık alanda koyun otlatan Ahmet Durmuş, inşaat molozlarının döküldüğü alanda Türk bayrakları olduğunu fark etti.

"BİRKAÇ TANE ALAYIM DEDİM"

Çuvallar içinde çöpe atılan bayrakları gören Ahmet Durmuş, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ahmet Durmuş'un paylaşımlarını gören polis ekipleri, olay yerine gelerek bayrakları topladı. Ahmet Durmuş, "Koyunları otlatırken birkaç tane bayrak gördüm. Birkaç taneyse alayım dedim. Baktım çuvallar içinde bayrak çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yaptım. Polisler geldi, gereken işlemler yapıldı" dedi. Polis, Türk bayraklarını çöpe atan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Molozların içinden çuvallar dolusu bayrak çıktı



Molozların içinden çuvallar dolusu bayrak çıktı



Molozların içinden çuvallar dolusu bayrak çıktı



Molozların içinden çuvallar dolusu bayrak çıktı



Molozların içinden çuvallar dolusu bayrak çıktı



Molozların içinden çuvallar dolusu bayrak çıktı




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