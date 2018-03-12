taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8437
EURO
4,7426
ALTIN
163,35
PETR
65,0000

Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesi

Leonardo da Vinci’nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa, çalındıktan 27 ay sonra titiz bir çalışmayla bulundu.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 20:15..
  1. Haberler
  2. Tarih

ENSONHABER.com/Ezgi Gülhan

Tarih 21 Ağustos 1911’i gösterirken Louvre Müzesi’nde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

O sabah müze memurları, Mona Lisa tablosunun yerinde asılı olmadığı fark etseler de çok üzerinde durmadılar. Çünkü müzede bulunan resimler, müze fotoğrafçıları tarafından habersizce alınıyor, fotoğrafları çekiliyor daha sonra tekrar yerine asılıyordu.

Ertesi sabah Mona Lisa yine yerinde yoktu. Üstelik ortada fotoğrafçı da yoktu. Telaşa giren yetkiler hemen polise haber verdi.

TARİHİN EN BÜYÜK SANAT HIRSIZLIĞI

49 dönümlük bir araziye inşa edilen Louvre Müzesi adeta talan edildi. Fransa’nın her tarafı didik didik arandı ancak hiçbir şekilde bir ize rastlanmadı. Dedektifler işin peşine düştü, her gün gazetelerde “Tarihin hırsızlığı” manşetleri yazıp duruyordu.

Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesi

ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Fransız gazeteciler, asılsız iddialar ortaya atıp, ortalığı çalkamaktan başka bir şey yapmadılar.  Bir gazete, Amerikalı bir koleksiyoncunun yoğun güvenlik önlemlerine rağmen resmi çaldığını ve kopyasını yaparak müzeye, yaptığı sahte resmi koyacağını, diğer bir gazete ise bu haberin bir senaryo olduğunu, tamamen resmi pazarlamak maksadıyla reklam kampanyasına girdiklerini halka duyurdu.

BOŞ DUVARA ZİYARETÇİ AKINI

Tüm bu olaylar olurken ziyaretçiler müzeye akın etmeye başladı. İnsanlar geliyor, bir zamanlar Mona Lisa'nın asılı olduğu boş duvara bakıyor ve bundan haz alıyorlardı.

Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesi

PİCASSO’DAN ŞÜPHELENDİLER

Picasso, polislere verdiği ifadede arkadaşı Pieret'tan şüphelendiğini söyledi. Çünkü Pieret, çok önce Louvre Müzesi’nden iki heykel satın alıp daha sonra bu heykelleri hiçbir şeyden haberi olmayan Picasso'ya sattı. Ama araştırmalar sonucu bu heykeli çalanın Pieret olmadığı ortaya çıktı. Öyle bir noktaya gelindi ki bir ara Picasso bile sorgu odasına çekildi.

PEKİ MONA LİSA'YI ÇALAN KİMDİ

Çalan kişi italyan vatansever: Vincenzo Perugia

Vincenzo Perugia, Pazar gecesi müze kapandığı zaman Mona Lisa’nın olduğu bölüme geldi, büyük bir cesaretle resmi duvardan çıkarttı daha sonra kimseye gözükmeden binayı terk etti.

Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesi

HIRSIZ VATANSEVERİM DEDİ

Vincenzo Perugia, resmi İtalya’nın Floransa şehrindeki Uffizi Galerisi’ne 100.000 dolara satmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve yakalandı. Yakalandıktan sonra verdiği ifadede ise “Yurtsever bir İtalyan vatandaşıyım, bu yüzden çaldım.” dedi.

27 ay aranan tablo, en sonunda bulundu...

Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesi

Da Vinci’nin, Mona Lisa tablosu İtalya’da yaptığından ancak daha sonra resmi alıp Fransa’ya Kral 1. Francis’e 4000 altına satmaya götürdüğü gerçeğinden haberi yoktu tabi vatansever hırsızın...

Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesi

Bu olay vesilesiyle daha çok üne kavuşan Mona Lisa tablosu, günümüzde hala konuşuluyor, gizemini korumaya devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tarihi fotoğraflarla İstanbul
1920'li ve 30'lu yıllar arasında çekilmiş olan tarihi fotoğraflar, İstanbul'un zaman içinde yaşadığı dönüşümü ortaya koyuyor.
Yunan askerlerinin denize dökülüşü
Anadolu'da milli mücadele dönemi kahramanlıklarla, destanlarla doludur. Onlar arasında bilinen en büyük zaferlerden, bozgunlardan biri de Yunan askerlerinin denize dökülüşüdür.
Yunan askerlerinin denize dökülüşü
Anadolu'da milli mücadele dönemi kahramanlıklarla, destanlarla doludur. Onlar arasında bilinen en büyük zaferlerden, bozgunlardan biri de Yunan askerlerinin denize dökülüşüdür.
Salem’de cadı katliamı
Bir dönem Amerika, akıl almaz hikayeleriyle köşe bucak kaçan cadıların peşine düştü. Bütün bir kasabanın kafayı yemesine sebep olan cadılar, korkunç bir hal almaya başlamıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

173
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

289
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

146
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

112
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

86
Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayar

Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayar

323
Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM