Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesi

ENSONHABER.com/Ezgi Gülhan

Tarih 21 Ağustos 1911’i gösterirken Louvre Müzesi’nde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

O sabah müze memurları, Mona Lisa tablosunun yerinde asılı olmadığı fark etseler de çok üzerinde durmadılar. Çünkü müzede bulunan resimler, müze fotoğrafçıları tarafından habersizce alınıyor, fotoğrafları çekiliyor daha sonra tekrar yerine asılıyordu.

Ertesi sabah Mona Lisa yine yerinde yoktu. Üstelik ortada fotoğrafçı da yoktu. Telaşa giren yetkiler hemen polise haber verdi.

TARİHİN EN BÜYÜK SANAT HIRSIZLIĞI

49 dönümlük bir araziye inşa edilen Louvre Müzesi adeta talan edildi. Fransa’nın her tarafı didik didik arandı ancak hiçbir şekilde bir ize rastlanmadı. Dedektifler işin peşine düştü, her gün gazetelerde “Tarihin hırsızlığı” manşetleri yazıp duruyordu.

ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Fransız gazeteciler, asılsız iddialar ortaya atıp, ortalığı çalkamaktan başka bir şey yapmadılar. Bir gazete, Amerikalı bir koleksiyoncunun yoğun güvenlik önlemlerine rağmen resmi çaldığını ve kopyasını yaparak müzeye, yaptığı sahte resmi koyacağını, diğer bir gazete ise bu haberin bir senaryo olduğunu, tamamen resmi pazarlamak maksadıyla reklam kampanyasına girdiklerini halka duyurdu.

BOŞ DUVARA ZİYARETÇİ AKINI

Tüm bu olaylar olurken ziyaretçiler müzeye akın etmeye başladı. İnsanlar geliyor, bir zamanlar Mona Lisa'nın asılı olduğu boş duvara bakıyor ve bundan haz alıyorlardı.

PİCASSO’DAN ŞÜPHELENDİLER

Picasso, polislere verdiği ifadede arkadaşı Pieret'tan şüphelendiğini söyledi. Çünkü Pieret, çok önce Louvre Müzesi’nden iki heykel satın alıp daha sonra bu heykelleri hiçbir şeyden haberi olmayan Picasso'ya sattı. Ama araştırmalar sonucu bu heykeli çalanın Pieret olmadığı ortaya çıktı. Öyle bir noktaya gelindi ki bir ara Picasso bile sorgu odasına çekildi.

PEKİ MONA LİSA'YI ÇALAN KİMDİ

Çalan kişi italyan vatansever: Vincenzo Perugia

Vincenzo Perugia, Pazar gecesi müze kapandığı zaman Mona Lisa’nın olduğu bölüme geldi, büyük bir cesaretle resmi duvardan çıkarttı daha sonra kimseye gözükmeden binayı terk etti.

HIRSIZ VATANSEVERİM DEDİ

Vincenzo Perugia, resmi İtalya’nın Floransa şehrindeki Uffizi Galerisi’ne 100.000 dolara satmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve yakalandı. Yakalandıktan sonra verdiği ifadede ise “Yurtsever bir İtalyan vatandaşıyım, bu yüzden çaldım.” dedi.

27 ay aranan tablo, en sonunda bulundu...

Da Vinci’nin, Mona Lisa tablosu İtalya’da yaptığından ancak daha sonra resmi alıp Fransa’ya Kral 1. Francis’e 4000 altına satmaya götürdüğü gerçeğinden haberi yoktu tabi vatansever hırsızın...

Bu olay vesilesiyle daha çok üne kavuşan Mona Lisa tablosu, günümüzde hala konuşuluyor, gizemini korumaya devam ediyor.