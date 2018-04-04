Mona Lisa'nın taşınma maliyeti 170 milyon TL

Kültür Bakanı Françoise Nyssen bu planından sonra yapılan hesaplamaya göre, Leonardo da Vinci’ye ait ünlü tabloyu Paris’teki Louvre Müzesi’nden 204 kilometre uzakta bulunan Louvre-Lens Müzesi’ne taşınması 30 ile 35 milyon euroya (145-170 milyon TL) mal olacak.

"SIFIR TİTREŞİM"

Hesaplamayı Louvre Müzesi uzmanları yaptı. Hesaplamada, tablonun “sıfır titreşimle” taşınabilmesi için tanesi 3 milyon euro (14.6 milyon TL) değerindeki özel taşıma ekipmanları kullanılması gerekiyor.

GÜVENLİK BEDELİ 2 MİLYON EURO

Taşımanın maliyeti de en az 2 milyon euro (9.8 milyon TL) olacak, çünkü onlarca güvenlik görevlisi istihdam edilmek zorunda kalınacak.

Tablonun taşınacağı müzede Mona Lisa’yı nem ve ışıktan koruyacak sergileme ekipmanının kurulması da milyonlarca euro tutuyor.

Ayrıca, tablonun taşınmasının ardından Paris’teki Louvre Müzesi’nin ziyaretçi ve hediyelik eşya kayıplarının da en az 7-8 milyon euroyu bulacağının altı çiziliyor.

Her yıl yaklaşık 8 milyon turistin ziyaret ettiği Louvre Müzesi ise Mona Lisa tablosunun Fransa turuna çıkmasına sıcak bakmıyor. Dünya tarihinin en kıymetli resimlerinden biri olan Mona Lisa’nın cari sigorta bedeli 1 milyar doların üzerinde.