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Monaco - Beşiktaş - CANLI SKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

17.10.2017 - 20:01
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Monaco - Beşiktaş - CANLI SKOR

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco ekibi ile karşılaşıyor.

Ligde kötü günler geçiren ve oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışıyor.

Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

İLK 11'LER

Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Toure, Moutinho, Fabinho, Tielemans, Lemar, Balde, Falcao

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

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