Monako büyüklüğünde çiftlik 10 milyon dolara satılacak

Jones Lang LaSalle Yeni Zelanda’nın danışmanlığını yaptığı satışın 10 milyar doları bulması bekleniyor.

ARAZİ MONAKO'YLA EŞİT BÜYÜKLÜKTE

Arazi Monako şehir devletiyle aynı büyüklükte, ancak benzerlikler sadece yüzölçümüyle sınırlı çünkü birçok kuş türünün özgürce uçtuğu Waiheke Adası’ndaki arazi henüz el değmemiş doğal bir koyun ve sığır çiftliği.

BİRÇOK HAYVANA EV SAHPLİĞİ YAPIYOR

Jones Lang LaSalle Yeni Zelanda direktörü Nick Hargreaves, “Arazi şu anda deniz saksağanları, cennet ördekleri, kereru güvercinleri, balıkçıllar ve yalı çapkınları gibi her yıl tekrar araziye göç eden birçok türe ev sahipliği yapıyor.” dedi.