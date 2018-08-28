taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2685
Euro
7.3399
Altın
1200.739
Borsa
93866.94

Moody's 20 Türk bankası ve finans kurumunun notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürdü.

REUTERS | 28.08.2018 - 23:00..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Moody's 20 Türk bankası ve finans kurumunun notunu düşürdü

Moody's, Türk bankaları hakkında 7 Haziran'da başlattığı gözden geçirmeyi sonuçlandırarak 14 bankanın baz kredi değerlendirme notunu (baseline credit assessment) bir kademe, dört bankanınkini iki kademe, iki finans kurumununkini de bir kademe düşürdü.

Görünümü negatif olarak belirleyen Moody's raporunda şu ifadelere yer verildi:

*Fonlama alanında yatırımcı güvenindeki bozulmanın piyasadan sağlanan fonlamaya erişimi sınırladığı aşağı yönlü senaryo riski arttı

*Buna paralel olarak yurtiçi dolar cinsi mevduata olan güvenin bozulduğu paralel bir risk potansiyeli de var

*Yatırımcı güveninin değiştiği aşağı yönlü senaryo toptan fonlama piyasasına erişimin uzun süreli kapanmasına, bu nedenle çoğu bankanın kaldıraç oranını düşürmesine yol açabilir

*Bu durum çoğu bankanın devlet veya merkez bankasından fonlama desteği almasını gerektirebilir

*Bankaların Türkiye'deki faaliyet ortamı son aylarda bozuldu, Moody's bu bozulmanın önceki tahminlerinin de ötesinde olacağını öngörüyor

*Daha düşük büyüme ve zayıf TL bankaların aktif kalitesi, kârlılığı ve sermayesini olumsuz etkileyecek, bu etki bundan önceki tahminlerimizin ötesinde olacak

*Tüm Türk finans kuruluşlarının uzun vadeli mevduat ve kredi notunun görünümü negatif

*Negatif görünüm nedeniyle kredi notlarının yükseltilmesi ihtimali düşük

*Not görünümü bankaların dış fonlamaya bağımlılığının azalması, TL'nin veya sorunlu kredi stokunun istikrar kazanması halinde durağana çevrilebilir

*Piyasadaki yüksek volatilitenin devamı, şirket temerrütlerinde keskin artış, düşük sermaye rasyoları veya kârlılıkta öngördüğümüzden fazla düşüş kredi notunun düşmesine yol açabilir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

566
İdil Fırat'ın kına gecesi

İdil Fırat'ın kına gecesi

80
Haluk Levent kaçan danayı aldı

Haluk Levent kaçan danayı aldı

197
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

154
Aracın arkasına bağlayarak yolculuk ettiren babaya gözaltı

Aracın arkasına bağlayarak yolculuk ettiren babaya gözaltı

162
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

563
Bakan Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM