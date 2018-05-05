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Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

Fransız halkı, ekonominin çöküntüye uğramasından dolayı son aylarda başkent Paris ve birçok kentte gösteri yaparken, Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 02:07..
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Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

Moody's, öğrencilerin, sivil kurumların ve son olarak da memurların grev başlattığı Fransa için harekete geçti. Macron'un ekonomik yönetimini beğenmeyen kendi halkı aylardır gösteriler düzenliyor, grevler başlatıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise ekonomisi dibe vurmakta olan Fransa'nın kredi görünümü yükseltti.

Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

DURAĞANDAN POZİTİFE YÜKSELTİLDİ

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa2" seviyesinde teyit edildiği, kredi görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin reform programının orta dönemde ekonominin rekabet gücünü ve büyüme beklentilerini arttırdığı vurgulandı.

Fransa'da olaylı 1 Mayıs VİDEO

FRANSA'DA 1 MAYIS'DA SOKAKLAR KARIŞTI

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ekonominin kötü yönetildiği yönünde gösteride bulunanları polis darp etti.

Fransa'da eylem yapan onlarca kişi hem dayak yedi, hem de sürüklenerek gözaltına alındı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

GÜNLÜK ZARAR 2 MİLYAR EURO

Ekonomi dergisi Capital, grevler nedeniyle ülkedeki üretimin yüzde 15’inin aksadığını kaydederek tüm sektörler dikkate alındığında grevlerin ülke ekonomisine zararının günlük ortalama 2 milyar euro olduğunu yazdımıştı.

Fransa Otelcilik Endüstrisi Meslek Birliği (UMIH), grev dönemine kadar ülke turizminin atılımda olduğunu, grev ve gösteriler nedeniyle otellerde doluluk ve rezervasyon oranlarında yüzde 10 ila 20 düşüş kaydedildiğini açıkladı.

ŞİRKETLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Otel rezervasyonları, taşımacılık ve turizm gibi belli sektörlerde (grevin) şimdiden etkisini gördük." demişti. Fransa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Konfederasyonu (CPME), grevlerden ülkedeki şirketlerin yüzde 74’ünün olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

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