Moody's, İstanbul ve İzmir'i izlemeye aldı

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1 LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler başlayacak Bu yıl ilk defa uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), geçtiğimiz hafta yapıldı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih maratonu başlayacak.

2 Benzin pahalı diyorsan bisiklet var Bisiklete binmek, A'dan Z'ye seyahat etmenin en eğlenceli, ücretsiz ve hızlı bir yolu. Ülkemizdeki uçsuz bucaksız binlerce kilometrenin arasından, uygun rotayı bulma vakti!

3 Kuzey Irak operasyonu: 16 hedef imha edildi Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını sürdürüyor.

4 Gomis'e geleceğini sordular 'kesin kalırım' diyemedi Galatasaray'da attığı 29 golle şampiyonluğa büyük katkı yapan Gomis'e Çin'den teklifler geliyor.

5 Elysee Sarayı ticari marka olarak tescil edildi Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee logolu anahtarlık, bardak ve kartpostal gibi eşyaların ilk olarak internet üzerinden satışa sunulması hedefleniyor.

6 Bayram Şenocak: Erdoğan mazlumun umududur AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, gençlerle birlikte olduğu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin adamı, mazlumun umududur." ifadelerini kullandı.