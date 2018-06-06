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Moody's, İstanbul ve İzmir'i izlemeye aldı

Moody's, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile TOKİ'nin kredi notlarını olası indirim için izlemeye aldı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 09:12..
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Seçimlere sayılı günler kala kredi derecelendirme kuruluşlarından ardı ardına açıklamalar geliyor. Not düşürme tehditleriyle Türkiye'nin üzerinde baskı kurma çabalarına bir yenisi daha eklendi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moodys's, Türkiye'nin ardından İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile TOKİ'nin kredi notlarını da olası indirim için izlemeye aldı.

GEÇEN CUMA TÜRKİYE'NİN NOTUNU İZLEMEYE ALMIŞTI

Moodys's, cuma günü Türkiye'nin kredi notunu olası indirim için izlemeye aldığını açıklamıştı.

Moody's, İstanbul ve İzmir'i izlemeye aldı

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