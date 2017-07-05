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Moody’s Katar’ın kredi not görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody’s Katar’ın kredi not görünümünü "negatif"e düşürdü.

05.07.2017 - 09:05
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Katar’ın kredi not görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşüren Moody’s değerlendirmesinde, Katar’ın, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle yaşadığı diplomatik krizin finansal riskler taşıyabileceğine dikkat çekerek, krizin kısa vedede çözüm olasılığının düşük olduğunu vurguladı.

"UZAYAN BELİRSİZLİK DÖNEMİ.."

Katar’a karşı uygulanan ekonomik amborgonun ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilebileyeceğinin altını çizen Moody’s değerlendirmesinde, "Uzayan belirsizlik döneminin 2018 yılına genişleme olasılığı ve anlaşmazlığa önümüzdeki birkaç aylık dönemde hızlı çözüm olasılığının düşük olması, Katar'ın ülke kredi temellerinin negatif etkilenebileceği riskini getiriyor" dedi.

MAYIS AYI SONUNDA..

Geçen Mayıs ayı sonunda Katar’ın ülke kredi notunu "Aa2"den "Aa3" düzeyine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çekildiğini açıklayan Moody’s, dünkü değerlendirmesinde uzun vadeli ülke kredi notunu "Aa3"te tuttuğunu belitti.

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