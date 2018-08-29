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Moody's kredi notlarını yanlış girince ceza yedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirmesinin ardından ABD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ceza yedi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 11:01..
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Türkiye'de 20 bankanın kredi notunu indiren Moody'e ABD'nin SPK'sından ceza geldi. ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu SEC, kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's'e kredi derecelendirme notlarını tutarlı bir şekilde uygulama ve tanımlamada eksik olduğu suçlamalarıyla 16.25 milyon dolar ceza kesti.

Moody's kredi notlarını yanlış girince ceza yedi

HATALI NOTLANDIRMA

Moody'sin derecelendirmede eksik bilgi ve tutarsızlıklar içeren dokümanları nedeniyle SEC tarafından cezalandırıldığı belirtildi. 2010 ile 2013 arasında derecelendirmesindeki kontrollere ilişkin belgelemeyi yapmayan Moody’s mortgage ile kredi sembollerindeki hatalı politika ve prosedürlerindeki eksikliklere karşılık yeniden düzenleme karşılığında toplamda 16.25 milyon dolar ceza kesildi.

Moody's kredi notlarını yanlış girince ceza yedi

SPK'DAN UYARI

SEC İcra Bölümü Müdürü Antonia Chion, “Derecelendirme kuruluşları sermaye piyasalarımızda kritik bir rol oynamakta ve derecelendirme süreçleri üzerinde etkili kontrollere ve prosedürlere sahip olmak zorundadır. SEC, Moody's’in iç kontrol yükümlülükleri konusunda uyarıda bulundu ancak konut kredisine dayalı menkul kıymetleri derecelendirirken etkin bir yol geliştirmedi.” diyerek Moody's'in hatalı prosedürler uygulayarak cezalandırıldığını belirtti.

Moody's, geçtiğimiz gün Türkiye'de bulunan 20 banka ve finans kuruluşunun notlarını skandal bir biçimde indirmişti.

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