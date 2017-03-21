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Moody's Türk bankalarının not görünümünü revize etti

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çekmesi ardından, 17 Türk bankasının not görünümünü de ülke not görünümü düzeyine indirdi

21.03.2017 - 09:51
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Moody's Türk bankalarının not görünümünü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'den yapılan açıklamada, Türk bankalarına ilişkin bu revizyonun, Türkiye'nin kredi notu görünümünün "durağandan negatife" indirilmesinin yol açtığının altı çizildi.

Moody's açıklamasında, bu revizyonun, devletin ihtiyaç halinde Türk bankalarına destek verme kapasitesindeki gerilemesini de yansıttığı belirtildi.

GÖRÜNÜMÜ NEGATİFE İNDİRMİŞTİ

Moody's geçen hafta cuma gecesi Türkiye'nin yatırım yapılabilir kategorinin bir altında olan Ba1 kredini notunu teyit etmiş görünümünü ise durağandan negatife indirmişti.

Moody's böylece Türkiye'de faaliyet gösteren Akbank, Alternatifbank, HSBC, ING Bank, Finansbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, TSKB ve GRI Export Credit Bank of Turkey'nin kredi notunu korudu ancak not görünümlerini negatife çekmiş oldu.

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