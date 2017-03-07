Moody's'ten Avro Bölgesi'ne politik risk uyarısı

Moody's'ten yapılan açıklamada, Yunanistan dışında Avro Bölgesi'nden herhangi bir üye ülkenin ayrılması riskinin düşük olduğu, mevcut risklerin ise daha çok Avrupa Birliği (AB) karşıtı siyasi partilerin güç kazanmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

AB karşıtı partilerin ülkelerini Avro Bölgesi'nin dışına çıkarabilecek yeterlilikte destek almasının zor olduğu, öte yandan bu siyasal hareketlerin politik ajandayı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Avro Bölgesi'nde bu yıl içinde politik risklerin yükselebileceği kaydedildi.

"YUNANİSTAN DIŞINDA AYRILMA İHTİMALİ YOK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's EMEA Bölgesi Baş Ekonomisti Collin Ellis, "Yunanistan hariç herhangi üye bir ülkenin Avro Bölgesi'nden çıkma ihtimalini düşük görüyoruz, fakat gelecekteki seçimlerin sonucuna göre önümüzdeki aylarda bu olasılık artabilir" ifadesini kullandı.