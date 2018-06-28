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Moody's'ten güçlü dolar, rezervleri eritebilir uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin güçlü dolar karşısında döviz rezervlerinde erime olabileceğini söyledi.

REUTERS | 28.06.2018 - 08:13..
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Moody's'ten güçlü dolar, rezervleri eritebilir uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service, Nisan ayı ortasından bu yana güçlenen doların, para birimlerindeki değer kaybına bağlı olarak gelişmekte olan birçok piyasanın kredi riskini artırdığını açıkladı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞE YOL AÇABİLİR

Moody's yayınladığı raporunda, güçlü doların Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açacağı belirtildi.

Raporda, Şili, Kolombiya, Endonezya ve Malezya'nın yakın vadede kırılgan olmadığı belirtildi.

DOLARIN ETKİLERİNE EN ÇOK MARUZ KALANLAR

Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Büyük miktarda cari açığı, yüksek seviyede dış finansman geri ödemesi ve dikkate değer seviyede döviz cinsinden kamu borcu olan ülkeler güçlü doların etkilerine en çok maruz kalanlar" dedi.

Raporda, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az bağımlı olmaları nedeniyle en az kırılgan ülkeler oldukları belirtildi.

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