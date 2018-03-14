Moody's'ten İzmir'e yine tam not

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan ‘AAA’ ulusal derecelendirme notunu 2017 yılında bir kez daha onaylayan Fitch Ratings'in ardından, bir başka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği en yüksek ulusal kredi notunu değiştirmedi.

İZMİR'İN NOTU AAA

Moody's, Mart 2018 Kredi Görüş Raporu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal düzeyde alınabilecek en yüksek not olan ‘Aaa’ notuna dair bir not düşürme eylemi olmayacağı bilgisine ek olarak, kredi notunun negatif olan görünümünü durağan olarak değiştiği bilgisine de yer verdi.

TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜLER

Moody’s, Türkiye Hazinesi'nin uzun dönem ihraççı kredi derecelendirme notunun Ba2 seviyesine indirilmesini takiben 09 Mart 2018 tarihinde yerel yönetimlere dair yaptığı açıklamada; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun dönem ihraççı kredi notunu Türkiye'nin kredi derecelendirme notu paralelinde Ba2 olarak belirlediğini de raporda ifade etti. Derecelendirme kuruluşlarının kriterleri doğrultusunda, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile "ülke notunun üzerinde not" verilmiyor.