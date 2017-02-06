Türk Hava Yolları'nın Morgan Freeman'lı reklam filmi

Türk Hava Yolları, marka yüzü olarak ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı. Aynı zamanda pilot olan ünlü oyuncu ile çekilen reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat'taki Super Bowl finalinde yayınlandı.

THY REKLAMINDA HOLLYWOOD YILDIZI

THY, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl'da bu yıl bir sürpriz yaptı. Çekimleri Los Angeles'ta yapılan reklam filminde, THY Morgan Freeman'ı tanıtım yüzü olarak kullandı.

"DÜNYA DAHA BÜYÜK. KEŞFET"

Hollywood starı Morgan Freeman, Türk Hava Yolları, uçağının içinde çekilen filmin içinde şunları söyledi:

"Kimilerimiz keşfedilmenin peşine düşer, heyecanla yola çıkarlar. Dünyaları buluşturup farklılıklardan keyif alırlar. Eğer siz de bizim gibi bu muhteşem gezegeni daha çok keşfetmek istiyorsanız, size eşlik etmeye hazırız. Şimdi. Dünya daha büyük. Keşfet"

ABD'DE 100 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamı, maç sırasında dünyanın en büyük markalarıyla birlikte FOX kanalında boy gösterirken ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Morgan Freeman'lı THY reklamı Super Bowl'da yayınlandı VİDEO

Super Bowl'dan dikkat çeken görüntüler GALERİ

THY DÜNYA YILDIZLARINI REKLAMLARINDA OYNATIYOR

Geçen yıl Batman vs. Superman reklam kampanyasıyla dünyanın dev markalarının da yer aldığı Super Bowl'da ilk Türk markası olarak sahneye çıkan THY, ABD nüfusunun yüzde 35'ine ulaşmıştı.

Daha önce de dünyaca ünlü basketbol yıldızı Kobe Bryant ile Messi, THY'nin reklam filminde boy göstermişti.

Amerika'daki uçuş ağını genişletmeye devam eden milli havayolu, geçen yıl açtığı Atlanta hattı ile ABD'deki uçuş nokta sayısını 9'a çıkardı..

800 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYOR

Yayın hakları EUFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden iki kat daha değerli olan, NBA finalinden de daha çok izlenen Super Bowl'u geçen yıl 800 milyon kişi izlemişti.

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

Aktör ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaşında. Ünlü oyuncu 1987'de ilk Oscar'ını Street Smart filmi ile almıştı. Bugüne kadar 1989'da Driving Miss Daisy, 1994 Esaretin Bedeli ve 2004'te de Million Dollar Baby filmleri ile ödüle ulaşan Freeman, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı.