Moritanya'da hükümet kurma görevi Sanayi ve Maden Şirketi sahibine verildi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümeti kurma görevinin (hükümete bağlı) "Moritanya Sanayi ve Maden Şirketi" Genel Müdürü Veled Beşir'e verildiği belirtildi.

HÜKÜMET İSTİFA EDİYOR

Veled Beşir, daha önce Enerji ve Maden Bakanı olarak da görev yapmıştı. Moritanya Başbakanı Yahya Veled Hademin, bugün hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Veled Abdulaziz'e sunmuştu.

Moritanya'da her cumhurbaşkanlığı, meclis ve belediye seçimlerinin ardından hükümet istifa ediyor.

Ülkede eylül ayında genel ve yerel seçimler gerçekleştirilmiş ancak mahkeme kararıyla iki seçim merkezinde oy verme işleminin tekrarlanması sebebiyle hükümetin istifası gecikmişti.

İki turlu yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet için Birlik Partisi 157 sandalyeli mecliste 89 sandalye kazanarak birinci çıkmıştı.