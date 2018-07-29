Moro Müslümanları özerkliği görüşmek için toplanıyor

Filipinler'deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından dün onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı, bölge halkının katılımıyla düzenlenecek toplantıda değerlendirecek.

Mindanao eyaleti ve çevresinde yaşayan çok sayıda Moro Müslümanı, bölgeleri için onaylanan Bangsamoro Organik Yasası'nı görüşmek için MILF'nin Darapanan Kampı’na geliyor. MILF, Cotabato şehrindeki MILF’in Darapanan Kampı’nda, yasayı değerlendirmek amacıyla halkın geniş katılımının sağlanacağı MILF Danışma Toplantısı düzenleyecek.

MORO MÜSLÜMANLARINDAN BÜYÜK KATILIM

Toplantı için bölgeye gelmeye başlayan Moro halkı, kamp alanı güzergahında yoğun trafik oluşturdu. Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalardan yaklaşık bir milyon kişinin kamp alanına gelmesi bekleniyor.

Kamp içi ve girişlerinde görevli MILF mensuplarının yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, kamp alanına gelen kişilere tek tek isimlerinin kayıt edilmesiyle kamp alanına girişlerine izin veriliyor. Bölgeye gelen halkın büyük bölümünün heyecanlı ve yasadan memnun olduğu gözlendi.





40 YILLIK SAVAŞ

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü. Moro halkının nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Moroların en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.



