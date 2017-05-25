2000 öncesi filmlerde görsel efektler, çoğu zaman oldukça zor yollarla ve ciddi emekler harcanarak yapılmaktaydı.

Buna güzel bir örnek olarak ise sizlere 1995 yılında efsane oyundan uyarlama olarak vizyona giren Mortal Kombat filmiydi.

1995 yapımı Mortal Kombat'ın en ikonik karakterlerinden Goro, oyundaki halinin birebir versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı.

Fakat o filmde, Goro'nun yapım aşamasında bilgisayar teknolojisi değil, tabiri caizse el emeğinin ve sabrın olduğu uzun bir süreç yatmaktaydı.

Mortal Kombat'ın görsel efekt harikası Goro'nun yapımı