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Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık

Moryakup Kilisesi ile hemen bitişiğindeki 12'nci yüzyılda yapılan Zeynel Abidin Camii'nin UNESCO asıl listeye alınması isteniyor.

DHA | 11.08.2018 - 11:07..
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi'nin bir an önce asıl listeye alınması istendi.

GEÇİCİ MİRAS LİSTESİNE ALINDI

Moryakup Kilisesi görevlisi Süryani Daniel Çepe, kilisenin Milattan Sonra 300 yılarında Roma döneminde kurulduğunu ve aynı zamanda dünyanın ilk üniversitesi olduğunu belirterek, "Zamanında burası yatılıymış, 800 ve 1000 öğrenci varmış. Burda Süryanice teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri verilmiş. 2014 yılında Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii UNESCO'nın dünya mirası geçici listesine alınmış. Tabii restorasyon yapılırsa birinci derecede listeye alınacak. Biz de restorasyonunu bekliyoruz. Çabuk yapsınlar ki UNESCO'ya girsin. Zeynel Abidin Camisi ve Moryakup Kilisesi arasında kültür inanç parkı yapılmış "dedi.

Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık

UNESCO İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI

UNESCO'nun Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınması istenen Zeynel Abidin Camii ve Moryakup Kilisesi'nin bulunduğu bölgede Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal'ın talimatıyla belediye tarafından çalışma yapıldı.

Hazırlanan, 'Nusaybin Kültür- İnanç Parkı' projesi kapsamında 110 metre betonarme ihata duvarı, 3 bin 300 metrekare doğal küçük bazalt taşı ile yol kaplaması yapıldı.

Proje kapsamında toplam uzunluğu yaklaşık 500 metre olan Zeynel Abidin Sokağı'nda kaldırım döşemesi, bordür döşemesi, ihata duvar kaplaması, sokağa bakan bütün evlerin dış cephe kaplaması yapıldı.

Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık

Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık

Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık

Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık

Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık

Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camisi için hazırlık


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