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Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

Türkiye’nin Rusya’dan satın alımı için anlaştığı S-400 uzun menzilli füze sistemleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia; sipariş edilecek ikinci partinin Türk-Rus ortak üretimi konusu.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 13:01..
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Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

Türkiye'nin sınır güvenliği planlamaları içinde önemli bir yere sahip olan Rus yapımı S-400 savunma sistemleri için önemli bir iddia ortaya atıldı. İddia'nın sahibi Rus TASS haber ajansı.

Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

YENİ S-400 ANLAŞMASI YOLDA

Ajansın haberine göre 2020 yılı için Türkiye'nin yeni sistemleri satın alma anlaşması yapılması konusunda Moskova ile Ankara hattında görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılması yönünde fikir birliğinin bulunduğu belirtildi.

2020 yılında yapılacak anlaşma için bekleme süresinin daha kısa olduğunu belirten TASS, 2021 yılında batarya ve füzelerin sistem ile tamamıyla teslim edileceğini belirtti.

Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

ORTAK ÜRETİM KONUSU DA MASADA

TASS'ın gündeme getirdiği görüşmenin detaylarında önemli bir bilgi de yer alıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki ilk parti S-400 anlaşmasında sadece yüzeysel olarak konuşulan "ortak üretim" meselesinin ikinci parti anlaşması adına daha ciddi konuşulduğu ve masada bulunan anlaşma için önemli bir madde olduğu belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında tamamlanan ilk S-400 mutabakatı; füzelerin Ankara’ya 2019 yılı sonundan başlayarak 2020 yılı içerisinde teslim edilmesini öngörüyor.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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