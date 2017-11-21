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Moskova, lüks emlak fiyatında İstanbul’u geçti

Rusya'nın başkenti Moskova, lüks emlak açısından 13'üncü sırada yer alarak İstanbul'u solladı.

21.11.2017 - 10:16
  1. Haberler
  2. Emlak

Moskova, bir milyon dolar karşılığında alınacak lüks emlak alanı açısından Berlin, Tokyo ve İstanbul’u gerisinde bırakarak dünyada 13. sırada yer aldı.

Moskova, lüks emlak fiyatında İstanbul’u geçti

1 MİLYON KARŞILIĞI 81 METREKARELİK EV ALINABİLİYOR

Sıralamayı hazırlayan Knight Frank Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Moskova’da bir milyon dolar karşılığında ortalama olarak 81 metrekare lüks emlak alınabildiği belirtildi.

Moskova, lüks emlak fiyatında İstanbul’u geçti

EN PAHALI BÖLGELERDEN 35 METREKARELİK EV

‘Bir milyon dolarlık alan’ sıralamasında Monako, Hong Kong ve New York şehirleri lider konumunda yer alıyor. Aynı zamanda Moskova’da bir milyon dolar karşılığında Sretenka sokağında 121 metrekare alınabilirken en pahalı bölgeler olan Ostojenka ve Preçistenka’da bu parayla sadece 35 metrekare emlak satın alınabilecek.

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